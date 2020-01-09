Cemevi oylamasında AK Partililerden ret

İzmir’de cemevi oylamasında AK Partililer ret oyu verdi

Cemevlerinin ibadethane statüsünün imar planına işlenmesi konusundaki öneri İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin hukuk ve imar komisyonlarında kabul edildi. AK Partili üyeler, “Yasaya göre cami, mescit, sinagog ve kiliseler ibadethane olarak kabul ediliyor. Cemevlerini ibadethane olarak görme yetkisi belediyede değil. Bu yasa koyucuya ait bir görev” diyerek ret oyu verdi. Öneri pazartesi günü Büyükşehir Belediye Meclisi’nde görüşülecek.

Cemevlerine ilişkin öneri İzmir Büyükşehir Belediye Meclis’nde görüşülecek.

DUVAR – İzmir Büyükşehir Belediyesi, cemevlerinin ibadethane statüsünün imar planına işlenmesi konusuyla ilgili başlattığı çalışmada, hukuk ve imar komisyonu öneriyi görüştü. Komisyonun AK Partili meclis üyeleri öneriye ret oyu verdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, cemevlerinin ibadethane statüsünün imar planına işlenmesi konusuyla ilgili çalışma başlattı. Konu, aralık ayı meclis toplantısında hukuk ve imar komisyonlarına sevk edildi. AK Parti, her iki komisyonda bu öneriyi reddetti. Öneri CHP’li meclis üyelerinin oylarıyla komisyondan geçti.

Gündeme Bakış’ın haberine göre, AK Partili üyeler, “Bu öneri yasaya aykırı. Yasaya göre cami, mescit, sinagog ve kiliseler ibadethane olarak kabul ediliyor. Cemevlerini ibadethane olarak görme yetkisi belediyede değil. Bu yasa koyucuya ait bir görev. Bunun için de yasal bir düzenlemesi yapılması lazım” görüşüyle ret oyu verdi. CHP’li meclis üyeleri ise Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin konuyla ilgili kararının olduğu, cemevlerinin ibadethane statüsünün imar planına işlenmesi konusunda bir sıkıntı olmadığını belirtti.

Önerinin pazartesi günü gerçekleşecek İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısında görüşülmesi bekleniyor. (HABER MERKEZİ)

Gazete Duvar

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