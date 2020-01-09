ABD resmi arşivinden çıkan belgeler, Azerbaycan’ın Ermeni karşıtı politikasını ispatlıyor

ABD Ermeni Davası Konseyi (ANCA) Azerbaycan’ın Ermeni karşıtı politikasını ispatlayan belgeler elde etti. Bu belgeler ABD Merkezî İstihbarat Teşkilatı (CIA) ve Dışişleri Bakanlığının gizli arşivinde yer alıyordu.

Yayınlanan belgelerde onlarca yıl boyunca Azerbaycan’ın sürdürdüğü Ermeni karşıtı ve Ermenilere yönelik nefret yayma politikası açık bir şekilde gün yüzüne çıkıyor.

CIA arşiv belgelerinden birinde Sumgayıt’ta Ermeni sakinlerinin katliamlarında ‘The Children of İslam’ (İslam’ın çocukları) adlı örgütünün büyük rol oynadığını yazılıyor.

1990 yılında ABD Dışişleri Bakanı James Baker Devlet Başkanı George Bush’a yazdığı raporda Azerbaycan yeni radikal iktidarının Ermeni karşıtı politikasını hayata geçirdiğini ve 1990 yılında özellikle Bakü’de Ermeni katliamları düzenlediğini ifade ediyor.

ERMENİ HABER AJANSI

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