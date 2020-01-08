“Kasım Süleymani, Karabağ’ın Ermenilere verilmesi için uğraştı”

ABD saldırısında öldürülen İran Devrim Muhafızlarına bağlı Kudüs Gücü komutanı Kasım Süleymani hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

Asas Medya’nın haberine göre İran ve bölge uzmanlarından biri olan Cehanbehş İzedi , Kasım Süleymani ile ilgili dün katıldığı İran devlet televizyonundaki programda, Süleymani’nin Karabağ Savaşı sırasında Ermenilere yardım ettiğini anlattı. İzedi bu çabaların İran’ın lehine olduğunu ve Pan Türkizm’in yayılmasını engellediğini belirtti.

Kasım Süleymani ve Monte Melkonyan

İzedi’nin İran devlet televizyonundaki açıklamaları şu şekilde:

“90’lı yıllarda Karabağ’ın işgalden kurtarılması, Nahçıvan ile Azerbaycan arasında olan toprakların geri Azerbaycan’a verilmesi Pan Türkist düşünceyi bölgede güçlendirecekti. Bizim menfaatinize olmayan birlik oluşacaktı. Bölgedeki güç dengeleri değişecekti. Bu nedenle Kasım Süleymani dengelerin değişmemesi için adımlar attı ve topraklar Ermenistan’a kaldı.”

Ayrıca Kasım Süleymani’nin Karabağ’da katliamlar gerçekleştiren ve ASALA ele başlarından biri olan Monte Melkonyan ile fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.

https://qha.com.tr/haberler/kasim-suleymani-karabag-in-ermenilere-verilmesi-icin-ugrasti/141191/

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