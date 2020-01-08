İzmir’de 2. Sefarad Kültür Festivali büyük ilgi gördü

2. Sefarad Kültür Festivali’nin açılışı, 26 Aralık günü, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in konuşması ile Sinyora Sinagogunda gerçekleşti.

İzmir’in kültürel mirasına ve çeşitliliğine sahip çıkmak amacıyla İzmir Musevi Cemaati ve Konak Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Sefarad Kültür Festivali büyük ilgi ve yoğun katılım ile gerçekleşti. İzmir’e ait Sefarad Yahudi kültürünün tanıtıldığı festivalde kentin mirasına sahip çıkmak ve bu mirası bütün dünyaya açmak için festivalin gelecek yıl uluslararası düzeyde yapılması fikri öne çıktı. Sefarad kültürüne dair müzik, sergi, gezi ve film gösterimlerine yer veren festival 3 Ocak’ta sona erdi.

“ASLOLAN KENTİN GELENEKLERİNİ KORUMAK”

‘Yahudi Dini Ritüel Tekstilleri Sergisi’yle başlayan etkinlikte katılımcılara İzmir’e özgü ve geleneksel Sefarad mutfağından boyoz ikram edildi. Festivalin açılış konuşmasını yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, önümüzdeki yıldan itibaren festivali uluslararası hale getirmeyi planladıklarını belirterek, “Aslolan kentin geleneklerini korumaktır. Çünkü onlar bize, bizden öncekilerin mirasıdır. Bir belediye başkanı önce o mirasa sahip çıkmak zorundadır. Bu nedenle bu büyük zenginliği, mirası bütün dünyaya sunacağız” dedi. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur da “Festivalimiz Sefarad kültürünün yaşatılması ve tanıtılması için çok önemli bir adım ve bizim için çok büyük önem taşıyor. Gelenekleri, sanat ve edebiyata yansımaları, mutfağıyla dünyada tek ve İzmir’e özgü olan bir Sefarad kültürüne sahibiz. İzmir’in simgelerinden birine dönüşen boyozumuzu mutfağımıza katan da Sefarad toplumudur.

Kentimiz tüm renkleriyle güzel ve şehrimizin can verdiği tüm kültürleri sevgiyle kucaklamak bizim asıl görevlerimizdendir. İzmir Musevi Cemaati Vakfı’yla ilişkilerimizi daha da ileri götüreceğiz. Hemşerilerimizle beraber bu güzel festivalde yan yana, omuz omuza olmaktan onur duyuyorum” sözlerinin ardından gelecek yılki hedeflerinin festivalin uluslararası hale gelmesi olduğunu belirtti.

İzmir’in çok kültürlü yapısı…

İzmir Musevi Cemaati Başkanı Sami Azar ise festivalin İzmir’in çok kültürlü yapısına vurgu yaptığını belirtti ve şunları dile getirdi: “Değişik inanç gruplarının, farklı etnik grupların huzur içinde Atamızın ‘yurtta sulh cihanda sulh’ dediği gibi en uyumlu şekilde yaşadıkları bir şehirdeyiz.

Sadece bu yönü için İzmir, gelmiş geçmiş ve şimdiki yerel yöneticilerine şükran borçludur. Bu festival her türlü etnik ve inançsal ayrımcılığa, yabancılaştırma, ötekileştirmeye karşı fikir ve düşüncelerinizin kuvvetlendirilmesine, bütün insanların eşit yaratıldığına, kardeş olduklarına inancınızın güçlenmesine yardımcı olur.”

http://www.salom.com.tr//haber-113135-Izmirde_2_sefarad_kultur_festivali_buyuk_ilgi_gordu.html

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