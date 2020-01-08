İstanbul Kutsal Ruh Katedrali’nde Diyakon Ataması

İstanbul Kutsal Ruh Katedrali’nde 6 Ocak günü Diyakon Kutsaması töreni gerçekleştirildi.

Türkçe yapılan ayin, İstanbul Latin Katolik Kilisesi Episkoposu Monsenyör Ruben Tierrablanca tarafından yönetilirken İstanbul Latin Katin Katolik Kilisesi eski Episkoposu Monsenyör Louis Pelâtre ve Diyarbakır Keldani Katolik Kilisesi Başepiskoposu Monsenyör Ramzi Garmou ayine eşlik etti.

Türkiye’de Vatikan Büyükelçisinin Birinci Müsteşarı Monseniyör Luis-Miguel Munoz Cardaba,Türkiye Süryani Katolik Kilisesi Patrik Vekili Korepiskoposu Monsenyör Orhan Çanlı, rum Ortodoks Kilisesi İstanbul Patrikhanesi temsilcisi peder Dimitri, Ermeni Katolik Kilisesi temsilcisi Peder Abraham, Türkiye’nin farklı şehirlerinden ve İstanbul’daki Katolik Kilisesi cemaatlarinden ve diyakonun ailesi bu özel ayine katıldılar.

Giriş ilahisi Episkopos Tierrablanca’nın önderliğinde ayine giriş alayı başladı ve diyakon adayı 53 yaşındaki Türk Fransua, yeni rahip Alvaro’nun yanına oturdu.

Aziz Yuhanna tarafından yazılan Mesih İsa’nın İncil’den sözleri Diyakon Nicola tarafından okunduktan sonra, Diyakon kutsaması töreni başladı. Önce adayın Diyakonluğa seçimi yapıldı.

Daha sonra Monsenyör Tierrablanca verdiği vaazında, « Fakat şunu anlamak çok önemlidir: episkopos ve rahipler gizemlerin uygulayıcılarıdır “in persona Christi capitis ecclesiae” (Kilise’nin ve bedenin başı olan Mesih’in adına), diyakonlar ise onların yardımcılarıdır ve hizmetlerini “in persona Christi ministri” (Mesih’in adına, hizmet ediyorum) diye sunarlar… Kişinin kalıcı diyakon olarak hizmet etme çağrısının önemini anlamamızın gerekliliğinin bir kez daha altını çizmek istiyorum. Bugün sayın Fransua, İstanbul Vikarya Apostolikliği’nde rahiplik düzeninin ilk derecesi olan, kalıcı diyakon atamasını alacaktır. Sevgili Fransua, kulaklarını Allah’ın çağrısına ve yüreğini Kutsal Ruh’a açtığın için teşekkürler. Yaşamın, ailenin desteği ve yerel Kilisemizin eşliğinde, kardeşlerimizin hizmetinde olsun. ” dedi.

Vaazın ardından, diyakon Fransua, tüm cemaat ve Episkoposun önünde diyakon mertebesinin ve Hristiyan halkının bir yardımcısı olmak istediğini ikrar ederek yemin etti. Episkopos’un önünde saygı ile görevini kabul etti. ve ardından Monsenyör Tierrablanca, tüm misafirlere onun için dua etmeye davet etti.

Kutsamanın sonunda diyakon Fransua, bir teslimiyet göstergesi olarak yere uzandı ve Aziz Antuan Kilisesi’nin Başrahibi Peder İosif tarafından Azizlerin Litanisi söylendi.

Ardından aday Episkopos’a yaklaştı ve önünde diz çöktü. Episkopos sessizlikte ellerini başının üstünde tuttu ve ardından ellerini uzatarak Adanma Duası’nı söyledi.

Diyakonluk ataması duası bittikten sonra, yeni Fransisken Rahip Alvaro özel Diyakonluk giysisini Diyakon Fransua’ya giydirdi. Diyakon yeni kıyafetleri ile Episkopos’un önünde diz çöküp, Episkopos’un ona İncil’i teslim etmesiyle birkaç söz söyledi ve Diyakon İncil’i öptü. Episkopos atanmış adayı barış selamı ile hitap etti.

Törenden sonra Episkopos Tierrablanca ve Diyakon Fransua tarafından tüm cemaate komünyon verildi. Ayin bitmeden önce yeni diyakon söz alarak hem duaları hem de dostulukları için herkese teşekkür etti ve aynı şekilde herkes için de dua ettiğini dile getirdi. Ayrıca Fransa’dan gelen Romanyalı rahip eğitmenlerinden biri Peder Adriano Baciu, Peder Aleksander, Peder Anton, Sen Antuan ailesi ve Episkopos Ruben Tierrablanca’ya özel olarak teşekkürlerini sundu.

Tüm ayin boyunca Sen Antuan Korosu Başrahip İosif tarafından yönetildi ve renk kattı. (SAT-7 TÜRK/Nathalie Ritzmann)

https://haber.sat7turk.com/istanbul-kutsal-ruh-katedralinde-diyakon-atamasi/

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