Irak’ta ABD askerlerinin konuşlu olduğu Ayn el-Esad üssüne füzeli saldırı

Irak’da ABD askerlerinin konuşlu olduğu Ayn el-Esad üssüne balistik füzeyle saldırı düzenlendi. Ölü ve yaralılara ilişkin henüz bir bilgi verilmezken saldırıları İran Devrim Muhafızları üstlendi.

Al Arabiya kanalının aktardığına göre Irak’ın Anbar vilayetinde yer alan ve ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esad hava üssüne balistik füzeli saldırı düzenlendi.

Sky News kanalına konuşan bir kaynak, saldırıda 9 füzenin kullanıldığı bilgisini verdi.

Foreign Policy muhabiri Siavash Fallahpour, saldırının İran topraklarından değil, Irak sınırları içinden yapıldığını bildirdi.

İran devlet televizyonu “General Kasım Süleymani ve arkadaşlarının intikamı için ilk misilleme gerçekleştirildi” duyurusunu yaptı.

İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansı, saldırıya dair görüntüler yayınladı.

🎥 آغاز انتقام سخت ایران از آمریکا/ لحظه شلیک موشک‌های ایرانی به سمت پایگاه آمریکایی عین الاسد pic.twitter.com/AVkXuozPTy— خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) January 7, 2020

​Üst düzey bir Pentagon yetkilisi, yaptığı açıklamada Ayn el-Esad üssüne 6’dan fazla füzeyle saldırı düzenlendiğini, ölü ve yaralılara ilişkin henüz bilgilerinin olmadığını söyledi.

​Al Hadath kanalının ulaştığı kaynaklar, Ayn el-Esad üssü çevresinde helikopter uçuşlarının yaşandığını bildirdi.

Al Arabiya kanalı, saldırının Irak Hizbullahı tarafından gerçekleştirildiğini öne sürdü.

​Ayn el-Esad üssüne yönelik saldırının ardından Erbil’de de patlama seslerinin duyulduğu bildirilse de iddialar yerel medya tarafından yalanladı.

ABD’li bir askeri yetkili, yalnızca Ayn el-Esad’ın değil, Irak topraklarındaki tüm Amerikan üslerinin ateş altında olduğu bilgisini verdi.

Yetkili, ABD üslerinin kısa menzilli balistik füzeler ve seyir füzeleriyle vurulduğunu söyledi.

​İran Devrim Muhafızları Ordusu’ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada “ABD güçlerine ev sahipliği yapan ülkelerden İran’a bir saldırı olursa yanıt vereceğiz. Askerlerinizin hayatını korumak istiyorsanız geri çağırın” ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Hava Kuvvetleri, ‘Şehit Süleymani’ adını taşıyan başarılı bir operasyon düzenleyerek, Ayn el-Esad olarak bilinen işgal altındaki hava üssüne onlarca karadan-karaya füze fırlattı.”

Beyaz Saray’ın açıklamasında da “Irak’taki tesislere yönelik saldırılardan haberdarız. Başkan Trump bilgi aldı ve konuyu yakından takip ediyor” denildi.

Diğer yandan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Başkan Yardımcısı Mike Pence’le bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek bilgi aldı.

Pentagon’dan yapılan açıklamada “Irak’taki iki ABD üssü İran tarafından 12’den fazla balistik füzeyle vuruldu. Kayıpların ilk değerlendirmesi üzerinde çalışıyoruz” bilgisi verildi. Açıklamada, “Saldırı İran’dan başlatıldı ve Anbar ve Erbil’dekiler olmak üzere iki üssü hedef aldı” ifadelerine yer verildi.

ABD üslerine yönelik saldırının ikinci aşamasının başladığını bildiren İran medyası, üsse atılan füzelerin sayısı hakkında bilgi paylaştı.

Yarı resmi Tasnim Haber Ajansı’na göre, Ayn el-Esad üssüne şimdiye dek 35’ten fazla füze fırlatıldı.

Bununla birlikte İran’ın yanıtının ardından brent petrolün varil fiyatında yüzde 3.5’ten fazla artış yaşandı.

Vurulan Ayn el-Esad üssü, geçen yıl ABD Başkanı Donald Trump tarafından Şükran Günü’nde ziyaret edilmişti.

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