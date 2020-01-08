Ermenistan vatandaşları 62 ülkeyi vizesiz ziyaret edebilirler

Hanley Passport Index tarafından oluşturulan Vatandaşların seyahat özgürlüğüne göre ülkelerin dünya sıralamasında Ermenistan 81’inci sırada yer alıyor. Bu listede Ermenistan 3 basamak yükseldi. 2019 yılında Ermenistan vatandaşları 60 ülkeye vizesiz seyahat edebilirken şu an 62 ülkeye vizesiz girebilirler.

Bu listenin ilk sırasında Japonya var. Japonya vatandaşları vizesiz 191 ülkeyi ziyaret edebiliyorlar. 2019 yılında da Japonya birinci sıradaydı. İkinci sırada bulunun Singapur vatandaşları 190 ülkeyi, üçüncü olan Almanya ve Güney Kore vatandaşları ise 189 ülkeyi vizesiz ziyaret etme imkanına sahip.

51’inci sırada yer alan Rusya vatandaşları 118, 53’üncü sırada yer alan Gürcistan vatandaşları 116, 76’ınıc sırada yer alan Azerbaycan vatandaşları ise 67 ülkeyi vizesiz ziyaret edebiliyorlar.

ERMENİ HABER AJANSI

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