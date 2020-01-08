Ermenistan Devlet Senfoni Orkestrası, 2020 yılında Avrupa konser turlarına devam edecek – Ermenistan Kamu Radyosu

Ermenistan Devlet Senfoni Orkestrası, 2020 yılında Avrupa konser turlarına devam edecek. Orkestra 8-21 Ocak 2020 tarihlerinde Almanya, Büyük Britanya, Avusturya, Çek ve Rusya’nın konser salonlarında sahneye çıkacak.

Ermenistan Senfoni Orkestrası, bu konserler kapsamında Jon (Jivan) Ter-Tadevosyan’ın ikinci senfonisini de çalacak. Avrupa’da dünyanın en güzel viyolonisti Maxim Vengerov Ermenistan Devlet Senfoni Orkestrası’nı eşlik edecek.

Orkestranın yayımladığı duyuruda yer alan bilgiye göre bu konser turu, uzun yıllar boyunca yapılan çalışmaların sonucu olacak. Bunlar, Ermenistan Cumhuriyeti Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanlığı’nın da yardımlarıyla gerçekleştirilecek.

Ermenistan Kamu Radyosu

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