Cenazeler karıştı, Müslüman Salih’i Hristiyan gibi gömdüler…

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Nazım Salih’in cenazesi bir İngiliz vatandaşının cenazesi ile karıştı. Nazım Salih Hristiyan usullerine göre defnedildi.

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel’in dayısı Nazım Salih geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetti.

Salih’in aile yakınlarının isteği üzerine bekletilen cenaze ise bir İngiliz vatandaşı ile karıştı.

Karışan cenazelerde Nazım Salih’in iki gün önce Hristiyan usullerine göre defnedildiği ise bugün cenazeye giden aile yakınları tarafından fark edildi.

Nazım Salih’in cenazesine giden aile yakınları tanımadıkları bir İngiliz vatandaşının cenazesi ile karşılaştı.

Durumun anlaşılması üzerine ise Hristiyan usullerine göre defnedilen Nazım Salih’in mezarının Bakanlar Kurulu kararı ile açılacağı ve usule göre yeniden defnedileceği öğrenildi.

https://www.kibrispostasi.com/c35-KIBRIS_HABERLERI/n308072-cenazeler-karisti-musluman-salihi-hristiyan-gibi-gomduler

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