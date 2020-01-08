Birçok İnsanın Kendisini “Beklenen Kurtarıcı” İlan Ettiği Günümüzde Mesih ve Mehdi Kavramlarıyla İlgili Bilmeniz Gerekenler

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Sizlere çok fazla detay, bilgi içeren bu konu hakkında elimizden geldiğince bazı bilgileri basit bir şekilde aktarmaya çalıştık.

Mesih ve Mehdi iddiasıyla gündeme gelen insanlarla birlikte bu iki kavram hakkında birçok tartışma yapılırken Netflix, “Messiah” dizisiyle bu tartışmaları daha da alevlendirdi.

Dizi, büyük bir tepki topladı ve yasaklanması için de 4 binden fazla kişi dilekçe verdi. Bazı ülkeler de kaldırılması için açıklamalar yaptı. Bu gelişen durumun ardından da Netflix şöyle bir açıklama yaptı; “Mesih kurgusal bir eserdir. Herhangi bir karaktere, figüre veya dine dayanmaz. Netflix’in tüm dizilerinde üyelerin kendileri ve aileleri için neyin doğru olduğu konusunda kendi kararlarını vermelerine yardımcı olacak özellik derecelendirmeleri ve bilgilendirmeler mevcut”

Dizinin “İslam karşıtı propaganda” amacı taşıyıp taşımadığı iddiasını bir kenara bırakalım asıl bilmemiz gereken şeyi; “Mesih’in kim olduğunu, amaçlarını ve kutsal kitaplarda nasıl yazıldığını anlatalım.

Bazı kaynaklarda Mesih’in günahlarından arınmış, tereddütsüz inanan seyahat eden anlamlarına geldiğini ve bu kişinin Meryem’den doğma Hz. İsa olduğu yazıyor. Kuran’da birçok ayette Hz. İsa’nın adı veya lakabı olarak “Mesih” kelimesinin geçtiği söyleniyor.

Yani bu kelime “Beklenen Kurtarıcı”ya verilen sıfat olarak kullanılıyor. Bu inanç M.Ö 6. yüzyılda Yahudilikte de görülmeye başlanmış.

Fakat şunu söylemekte fayda var: Bazı profesörler Kuran’da “el-Mesih” kelimesinin birçok yerde geçtiğini söylese de Yahudilik ve Hristiyanlıktaki anlamları gibi “beklenen bir kurtarıcı”yı kastetmediğini anlatıyor.

Uzun lafın kısası; Dünyadaki adaletsizliği ve ahlaksızlığı engellemek, barışı sağlamak amacıyla birçok din, ahir zamanda (son dönem) bir “kurtarıcının” bir şekilde geleceği söyleniyor.

Kuran’da da birçok ayette İsa’dan bahsediliyor. Örneğin; “İmrân kızı Meryem’i de (misal vermiştir): O iffetini çok iyi korumuştu, biz de ona ruhumuzdan üfledik; o, rabbinin sözlerini ve kitaplarını hep tasdik etti ve o içtenlikle itaat edenlerdendi.” Burada “Ona ruhumuzu üfürdük” ifadesiyle İsa’dan bahsedildiğini ve Allah tarafından olduğu söyleniyor.

Nisa Suresi 171. ayette de şöyle bahsediliyor: “…Meryem oğlu İsa Mesih, Allah’ın elçisi, Meryem’e bıraktığı kelimesi ve O’ndan bir ruhtur. (O halde) Allah ve elçisine inanın…”

“Melekler şöyle demişlerdi: ‘Ey Meryem! Allah sana, kendinden bir sözü, adı Meryem oğlu İsa olan Mesih’i, dünya ve ahirette şerefli ve Allah’a yakın kılınanlardan olarak müjdeler’”

https://onedio.com/haber/bircok-insanin-kendisini-beklenen-kurtarici-ilan-ettigi-gunumuzde-mesih-ve-mehdi-kavramlariyla-ilgili-bazi-bilgiler-derledik-893883

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