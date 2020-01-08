Anatomi!

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8 Ocak 2020

Necati Doğru

Dün için akıllı olmak kolay. Yarının ne olacağını çözecek bilge insanlara kulak açmalı.

Onlar söylüyor:

Gizlenen çok.

Açık edilen az.

İRAN:

ABD için “Delta Force” ne ise İran için de “Kudüs Güçleri” oydu. Komutan Kasım Süleymani, Kudüs Gücü’nün başıydı. ABD, hep başardığı gibi Komutan Kasım’ı öldürünce İran’da mollalar içten içe sevindi. Sevinçlerini sakladılar.

Komutan Kasım İran’dı.

Devlet içinde devlet.

İran’ın sert yüzüydü.

Mollalar, onunla kıyaslanınca ılımlı Şii Cihatçı kalıyorlardı. Komutan Kasım, Lübnan’da Hizbullah ve Suriye’de Esad’a dayanaktı. Irak’ta Haşdi Şabi’ydi. Yemen’de paralel devletti. İran ekonomisi ise hep batakta.

KAN GÖLÜ:

İran, gururundan vuruldu.

İntikam yemini etti.

Afganistan’da, Irak’ta, Suriye’de, Körfez’de, Yemen’de, Kuzey Afrika hattında ABD askerine, üssüne, ABD yanlısına, müttefikine, iş birlikçisine, casusuna, ticaret ortağına, dolar sevdalısına kim varsa ona şiddetle saldıracak.

Bu ülkeler zaten kanlı.

Çatışmalar.

Suikastlar.

Bombalamalar.

Havaya uçurmalar.

Ortalığı kan götürecek.

IRAK:

4 parçaya bölünmüş, acılar içinde kıvranıyor. Toprağına hakim değil. İran’a da, Rusya’ya da, ABD’ye de “ne işiniz var toprağımda” diyecek gücü, gururu, bağımsız ruhu yok edildi. İran, ABD ile Irak toprağında kanlı intikam vuruşmalarına girişecek.

Bağdat seyredecek.

Sadece dizini dövecek.

Pentagon, Irak’tan çektiği askerini geri getirecek. ABD, Irak’tan İran’ı silip atarsa; ikinci ABD işgali Irak’ta başlamış olacak. Irak iyice dağılma sürecine girecek. Ayrı bir devlet olmak isteyen Kürtler ile ABD arasındaki bağlar, destekler daha da güçlenecek.

Irak, yanıyordu.

Alev büyüyecek.

LİBYA:

Bak Suriye’nin geçmiş 9 yılına Libya’nın geleceğini gör. Suriyeli Suriyeliyi vurdu. Müslüman, Müslümanı kesti.

Paralı ordular savaştı.

Yandı, yakıldı Suriye.

Benzeri ve daha kötüsü şimdi Libya’nın başına geldi. Hem ABD, hem Rusya’nın savaştırdığı paralı ordular ülkeyi parçalayıp kana boğdular. Libya’nın aşiretleri de saflaşarak birbirini boğazlamaya girişti. Suriye 4 parçaya bölünmüştü. Libya 14 parça.

TÜRKİYE:

Komutan Kasım vuruldu, Türkiye ABD’yi suçlamadı. İran’ın da yanında durmadı.

Telefon trafiği!

Telefon söyleşisinin yetersiz kalabileceği belirtiler uç verdi. İran, Türkiye’yi “Şii Cihad’ı” yanında görmek istiyor olabilir. ABD ise Türkiye’ye “seni yeniden stratejik ortak yapacağım, CAATSA yaptırımlarını kaldıracağım, Kürt ve Ermeni Lobisi’nin Kongre üzerindeki etkisini sıfırlayacağım” diye yine gül uzatabilir. Hem Rusya ve hem İran ve hem de ABD Türkiye’ye “tarafını seç” zorlaması yapabilir.

Somut işaretler var!

ABD, Türkiye’yi yönetenlerin halktan koptuğunu biliyor. Onları aldatıcı güllere sarılmaya hazır kimseler olarak görüyor. Rusya’da aynı fotoğrafa odaklı. Türkiye, “aşama aşama etrafı sarılan” bir camdan eve döndürüldü. Ülkeyi 20 yıldır kim yönetiyorsa buna izin verdi. Cumhurbaşkanı Askeri Danışmanı Adnan Tanrıverdi ise son durum için “Mehdi gelecek. Ortamı hazırlamalıyız” uyarısı(!) yaptı.

ALACAKARANLIK:

Güvenlik Uzmanı Metin Gürcan, Cumhuriyet Gazetesi muhabiri İpek Özbey ile yaptığı söyleşide; “Belirsiz ve kestirilemez bir alacakaranlık kuşağına giriyoruz ve bizim (Türkiye’nin) evimiz camdan olduğu için başkasının evine taş atmamamız lazım” dedi.

NOT: Anatomi, gövde bilim, teşrih demek.

https://www.sozcu.com.tr/2020/yazarlar/necati-dogru/anatomi-5554670/

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