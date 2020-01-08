ABD’nin Ermenistan Büyükelçiliği, İran vatandaşları için vize işlemleri durdurdu

ABD’nin Yerevan Büyükelçiliği, “Yakın Doğu’da son dönemde yaşanan gelişmelerden dolayı vizelerle ilgili bazı hizmetleri geçici olarak durdurduğunu” açıkladı.

Resmi açıklamada daha ayrıntılı bir bilgi verilmediğine rağmen, özellikle İran vatandaşlarına vize verme işlemlerinin askıya alındığı öğrenildi.

Büyükelçilik, resmi açıklamanın metnini Farsça olarak da yayınladı.

Mevcut bilgilere göre, son yıllarda büyük sayıda İran vatandaşları giriş vizesi için ABD’nin Ermenistan temsilciliğine başvuruyordu.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/01/08/ABD-Ermenistan-İran/173164

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