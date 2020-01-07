Yeşilağaç: Van’ın turizm altyapısını güçlendirmemiz gerekiyor!

Van Otelciler Derneği (VANODER) Başkanı Reşat Yeşilağaç, kentteki turizm potansiyeli, turizmin ileriye taşınması, atılması gereken adımlar, geçen yılın değerlendirmesi ve yeni yılda turizme yönelik beklentilerini Şehrivan Gazetesi’ne değerlendirdi.

Ömer AYKAÇ

ŞEHRİVAN ÖZEL: HAMİT KARAKUŞ – İranlıların, Türkiye’de en çok konakladığı ve uzun süre tatil yaptıkları kentlerden Van, 2019 yılın da İranlı turistlerin gözdesi oldu. Kapıköy Sınır Kapısı ile İran-Türkiye bağlantısı konumunda bulunan kent, birçok tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra, zengin alışveriş seçeneğiyle de ziyaretçilerini ağırladı. Kentteki turizm potansiyeliyle ilgili Şehrivan Gazetesi’ne değerlendirmelerde bulunan Van Otelciler Derneği (VANODER) Başkanı Reşat Yeşilağaç, kentteki turizm potansiyeli, turizmin ileriye taşınması, atılması gereken adımlar, geçen yılın değerlendirmesi ve yeni yılda turizme yönelik beklentilerini Şehrivan Gazetesi’ne değerlendirdi.

YEŞİLAĞAÇ: 2019 YILINDA İYİ BİR SEZON GEÇİRDİK

Kent turizm konusunda Şehrivan Gazetesi’ne değerlendirmelerde bulunan Van Otelciler Derneği (VANODER) Başkanı Reşat Yeşilağaç, 2019 yılı turizm sezonunu iyi bir şekilde tamamladıklarını ve otel doluluk oranını yüzde 90 seviyelerinde kapattıklarını kaydetti. Yeşilağaç, sezonun iyi geçmesinin sadece İran pazarıyla sınırlı kalmadığını ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü: “2019 yılında turizmin verimli geçmesinin sadece İran pazarıyla demek yanlış olur, Kuzey Kürdistan Bölgesi, Ermenistan ve Azerbaycan’dan çok sayıda turist ağırladık. Bunun yanı sıra kültür turları aldık. İyi bir sezon geçirmemiz yeterli mi, değil yani genel olarak İran pazarına bağlı kalmamız, oraya yaslanmamız ileride sıkıntıya sebebiyet verecektir. İran’ın dışında Ermenistan, Kuzey Kürdistan Bölgesi ve Azerbaycan’a önemli adımlar atmamız gerekiyor. Özellikle 2019 yılında Ermenistan ve Kuzey Kürdistan Bölgesi’nden turist ağırlamamız bizleri fazlasıyla mutlu etti. Buradan yola çıkarak İran’daki mevcut ekonomik durum ve siyasi gelişmeler ileride bizleri sıkıntıya sokabilir. Bizler bu anlamda diğer pazarlar noktasında önemli adımlar atmamız gerekir” dedi.

“ALTERNATİF PAZARLAR ÜRETMEMİZ ELZEMDİR”

İran pazarının dışında en az iki alternatif pazar daha oluşturulması gerektiğini ifade eden Yeşilağaç, Kuzey Kürdistan Bölgesi ve Ermenistan pazarının en uygun pazarlar olduğunu belirterek şunları belirtti: “Kuzey Kürdistan Bölgesi’nden gelen turistler genel olarak Karadeniz ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi’ni tercih ediyor. Bizler bu akışı ilimize çekmemiz gerekiyor. Konaklama noktasında diğer turistlere nazaran daha fazla kalma imkanları var, bu da ilimizin ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır. Keza Ermenistan’dan gelen turistlerde bu noktada daha fazla ilimizde konaklıyor. Bizler bu noktada iki bölgeye çıkarma yaparak diğer bölgelere olan yönü ilimize ve bölgemize çekmemiz gerekiyor. Bunun dışında kültür turları noktasında iyi adımlar atıldı, devamı geliyor. Ama bu konuda da daha fazla çalışarak alt yapı konusunu gözden geçirmemiz gerekiyor. 2019 yılını güzel geçirdik, fakat İran’daki ekonomideki kötü gidişatı göz önünde bulundurarak alternatif pazarlar üretmemiz elzemdir”

İran ile ilişkilerin geliştirilmesine yönelik projeler ve tanıtım çalışmaları sayesinde İranlıların tatil için tercih ettiği ülkeler arasında ilk sırada yer alan Türkiye’ye, 2020’de komşu ülkeden 6 milyonu aşkın turistin gelmesi bekleniyor. Tarihi ve doğal güzellikleriyle dünyanın gözde ülkelerinden Türkiye’de tatil yapan İranlı turistler, başta Van olmak üzere birçok ilde otellerdeki doluluğu yüzde 100’e çıkarıyor, yaptıkları alışverişle esnafa “can suyu” oluyor. ( Emre Ilıkan – Anadolu Ajansı )

YEŞİLAĞAÇ: ALT YAPI NOKTASINDA ÇOK EKSİĞİMİZ VAR

2019 yılında kentte turizm noktasında iyi bir sezon geçirdiklerini anımsatan Yeşilağaç, kentin alt yapı noktasında yetersiz kaldığını ifade etti. Yeşilağaç, yılbaşı tatilinde kentteki alt yapı yetersizliği, kentteki ışıklandırmaların yetersiz kalması ve birçok nedenden dolayı yabancı turistlerin farklı kentleri tercih etmesine neden olduğunu ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü: “İlimiz son süreçte yapılan yatırımlarla ve tanıtım faaliyetleri ile önemli bir turizm merkezi haline geldi. Fakat ileriye taşıma noktasında eksik kaldı. Alt yapı konusunda eksiğimiz var, caddelerin ışıklandırılması yetersiz. Bundan dolayı yılbaşında istediğimizi verimi alamadık. Yılbaşın da İranlı turistler Ermenistan ve Azerbaycan’a kaydı. Özellikle Bakü’deki yılbaşı kutlamalarına İranlılar büyük rağbet gösterdi. Dikkat ettiyseniz Bakü’deki ışıklandırma, alt yapı ve yılbaşına özel gösteriler turistlerin tercih etmesinde büyük rol oynadı. Bakü’nün ilimize nazaran çok pahalı olmasına rağmen yapılan tanıtım atağı ve organizasyon turistlerin oraya kaymasına sebep oldu. İl olarak hepimiz bunu yapmamız lazım, turizmi kalıcı hale getirmek istiyorsak sürekli yenilenen alt yapıyla hakaret etmemiz gerekiyor” dedi.

YEŞİLAĞAÇ: ELBİRLİĞİYLE İŞİN ÜSTESİNDEN GELEBİLİRİZ

Turizm noktasında herkesin elbirliğiyle elini taşın altına koyması gerektiğini ifade eden Yeşilağaç, turizm alt yapısının iyileştirilmesi noktasında sadece turizmcilere bağlı kalmadan şu kurum bunu yapsın, şu kuruluş şunu yapsın söyleminin dışında elbirliğiyle işe el atılması gerektiğini belirtti. Yeşilağaç, devamında sözlerini şöyle sürdürdü: “Hepimiz bu işe el atmamız gerekiyor. İlimiz bir olup alt yapıyı düzeltirsek 2020 yılında beklentilerimizin üstüne belki de bu işi kalıcı hale getirebiliriz. Bu işi sadece Valilik, Turizm İl Müdürlüğü, Van TSO, Belediyelere bırakırsak işin içinden çıkamayız. Tanıtım noktasını iyi yapmamız lazım ki, Kuzey Kürdistan, Ermenistan ve İran’a sık sık ziyaretler gerçekleştirmemiz lazım. İlimiz bu pazarda yer aldığını, yer alacağını göstermemiz lazım” diye belirtti.

“ABALI KAYAK MERKEZİ’Nİ CANLANDIRMAMIZ LAZIM”

Kış turizmine değinen Yeşilağaç, “İlimizde şu an kış turizmine yönelik Abalı Kayak Merkezi var ama sadece ismiyle var. İsmiyle olmamalı, kayak merkezimizde tesis ve konaklama yetersizliği var. Abalı Kayak Merkezi’ne gittiğiniz zaman ilimize yakışmayan bir büfe var, içinde sadece dürüm veriliyor. Kayak merkezimize mutlaka iyi bir tesis kurulmalıdır, kış turizminden öne çıkmamız gerekiyor. İlimizin Erzurum’dan bir eksiğimiz yok, Erzurum’un önümüzde olmamasının tek sebebi birlik ve beraberlik içerisinde işin takibini yaparak, geliştirerek bu seviye geldiler. Bizlerde bu noktaya gelebiliriz, Abalı Kayak Merkezi’ni ciddi anlamda canlandırmamız lazım” diye belirtti.

“VAN GÖLÜ EKSPRESİ DEVAMINDA YOLCU FERİBOTU OLMASI GEREKİYOR”

Van Gölü Ekspresi’nin kış aylarında iyi kullanmak adına yük taşıyan feribotun dışında yolcu taşıyan feribotundan olması gerektiğini ifade eden Yeşilağaç, “Van Gölü Ekspresi’nin kullanan yolcu Tatvan’a kadar gelip orada inmek zorunda kalıyor. Tatvan’dan ilimize gelen yük feribotun dışında yolcu taşıyan feribotunda olması gerekiyor. Yük bazen oluyor, bazen olmuyor, yolcuların buna bağlı kalması bir nevi akışın farklı bir yere kaymasına neden oluyor. Yolcu feribotun olmasıyla ciddi anlamda turist ağırlayabiliriz. Kars bu anlamda çok iyi tanıtım yaptı, şimdi meyvesini yiyor. Bizler de bu pazarı iyi tanıtarak iyi bir pazar daha elde edebiliriz. Kesinlikle yolcu feribotu olması gerekiyor, Van Gölü’nün güzellikleri görmek adına böyle bir giriş sağlanması ilimiz açısından büyük bir turizm potansiyeli sağlayabilir” dedi.

“YILBAŞINDA DİĞER İLERE GÖRE EKSİK KALDIK”

Yeşilağaç, yılbaşında beklenen rağbetin yaşanmadığı ifade etti. Yeşilağaç, rezervasyonlara baktığımızda geçen yıl ile yine aynı noktada seyretti, sayısal olarak bir değişiklik olmadığı söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü: “Beklentilerimizin altında bir rağbet yaşandı, otellerde doluluk oranımız yüzde 50-60 civarında oldu, sürpriz olmasını bekliyorduk, olmadı. Van’da, yılbaşında ekstra bir turist akışının olmamasını temel nedeni turistlerin yılbaşı hazırlığı olan yerlere yönelmesinden kaynaklanmaktadır. Bunun dışında ilimizde mevcut alt yapı eksiklikleri de var. Bu anlamda il olarak yılbaşına özel olarak havai fişek gösterisi, ışıklandırma, süslemeler ve konser düzenleyerek turist çekebilirdik. Ama bunların olmaması turistlerin özellikle farklı illere kaymasına neden oldu. Bu sebeple yılbaşı beklentilerimizi karşılamadı”

“TEK EL OLMALIYIZ, İLİMİZİ TEK ELLE YÖNETMELİYİZ”

Son olarak 2020 beklentilerine değinen Yeşilağaç, şu ifadeleri kullandı: “Turizm noktasında bir olup yürümemiz lazım. Bizler bir olursak, sorunları masaya yatırarak çözüm noktasında ileriye yönelik adımlar atarsak başarılı oluruz. Herkesin elini taşın altı koyması gerekiyor. Bu anlamda 2020 yılında beklentilerimizi gerçekleştirmek istiyorsak, birlik içerisinde yürüyerek alt yapıyı düzeltip, ilimizi iyi yerlere taşıyabiliriz. Tek el olmalıyız, ilimizi tek elle yönetmeliyiz” şeklinde konuştu.

http://www.sehrivangazetesi.com/guncel/yesilagac-vanin-turizm-altyapisini-guclendirmemiz-gerekiyor-h63768.html

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