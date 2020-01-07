Ermeni Katilleri Yakalatan Kişiye 1 Milyon Dolar Ödül

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Turgay SÖZEN

Ermeni diasporasının dünyadaki çalışmaları bütün hızı ile devam ediyor. Bizler de karınca kararınca bu haince çalışmalara karşı mücadelemize devam etmeye çalışıyoruz.

Bugün, Ermeni diasporasının haksız iddialarına tarihi belgeleri görmezden gelerek göz yuman ABD ve Avrupa Birliği ülkelerine ibretlik örnek olacak adilane bir çalışmayı sizlerle paylaşmak istiyorum…

Avusturalya Polisi, Avustralya’nın Sydney kentinde 17 Aralık 1980’de Ermeni teröristlerce şehit edilen Türkiye’nin Sydney Başkonsolosu Şarık Arıyak ve Güvenlik Ataşesi Engin Sever’in katil veya katillerinin yakalanmasını sağlayacak dosyayı açtı. Ermeni katil veya katilleri yakalatacak bilgiyi verecek kişi veya kişilere 1 milyon Avustralya Doları ödül verecek. Ayrıca polis, katil veya katilleri yakalamak için özel ekipler de oluşturdu. Umarım Avustralya Polisi’nin gerçek adaleti sağlamak için başlattığı bu çalışma, ABD ve Avrupa Birliği ülkelerine de örnek olur.

Ermeni haksızlığı ile mücadele tabii ki Avusturalya polisinin çalışmalarıyla sınırlı değil… Burada, Amerika’da Ermeni diasporası ile mücadele eden Türk Tarih Kurumu Şeref Üyesi Amerikalı Ünlü Tarihçi-Yazar Justin McCARTHY ile kısa adı TASFO olan Türk-Amerikan Güvenlik Vakfı’nın (Turkish- American Security Foundation) çalışmalarından da söz etmek istiyorum. Sosyal Medya’da takip etmeye çalıştığım vakıf, Ermeni diasporası ile dişe diş tam bir mücadele örneği sergiliyor. İçteki ve dıştaki hainleri yaptıkları kahpeliklerle birlikte kamuoyunun önüne çıkarıyor. Amerika’da çalışmalarını yürüten vakfın kamuoyu ile paylaştığı açıklamaları Türk Tarih Kurumu Şeref Üyesi Amerikalı Ünlü Tarihçi-Yazar Justin McCARTHY’nin sosyal medyadaki sayfasında yayınlanıyor.

Türk Tarih Kurumu Şeref Üyesi McCARTHY’yi ilk kez “ÖLÜM VE SÜRGÜN- Osmanlı Müslümanlarının Etnik Kıyımı (1821-1922) kitabının ilk bölümünde yer alan, “1821-1922 arasında, 5 milyondan fazla Müslüman topraklarından sürülmüştü. Beş buçuk milyon Müslüman da ölmüştü; bir kısmı savaşlar sırasında katledilmiş, geriye kalanı da mülteci olup açlık ve hastalıktan kırılmıştı” sözleriyle tanımıştım. Buradaki Müslüman sözcüğü Müslüman-Türk halkını tanımlıyor. Kitabın tamamını okuduğumda, Balkanlarda, Anadolu’da, Kafkaslar’da yapılan katliamları, işkenceleri, sürgünleri, soykırım olarak değerlendirilebilecek uygulamaları, ihanetleri, zorla Hıristiyanlaştırma, din değiştirme için yapılanları gördüğümde adeta kanım dondu. Kitaba zaman zaman ara vermek zorunda kaldım. Bu kitaptaki bilgilerle, sosyal medyadaki paylaşımlarını bir arada düşündüğümde Justin McCARTHY’nin ve Amerika’daki Türk Lobisi’nin, Ermeni Diasporası ile dişe diş mücadele ettiğine bir kez daha inandım.

Bildiğiniz gibi Türkiye Cumhuriyeti’nin Los Angeles Başkanosolosu Kemal Arıkan, 28 Ocak 1982 Perşembe günü şehit edildi. Kemal Arıkan’ın katilleri Hampis Sasunyan ve Kirkor Saliba idi. Yakalandılar. Mahkemenin Savcısı, Kirkor Saliba’nın Lübnan’a kaçtığını ve orada öldüğüne dair haber aldıklarını söyledi. Sasunyan, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Katil Sasunyan için, 21 Kasım 1983’te Kutsal Haç Ermeni Kilisesi’nde anma gecesi düzenlendi. Ayini Başpiskopos Yeprem Tabakyan yönetti. İşte o Hampig Sasunyan,

cezasını tamamlamadan şartlı tahliye talebi, sözde stratejik ortağımız ABD’nin California eyaletinde çıkarıldığı mahkemece kabul edildi. Karara Ankara’dan tepki geldi. Dışişleri Bakanlığımız yaptığı yazılı açıklamasında, Türkiye’nin tüm girişimlerine rağmen 27 Aralık’ta California’da gerçekleşen duruşmada söz konusu talebin kabul edildiğinin üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi. Açıklamada, “Kaliforniya Valisinin onayına tabi ve temyize açık bulunan bu kararı kuvvetle kınıyor ve reddediyoruz” ifadesi yer aldı.

TASFO’nun Justin McCARTHY’nin sosyal medya hesabında yer alan açıklamasında da şu görüşlere yer verildi: “KALİFORNİYA VALİSİ ERMENİ TERÖRİSTİ SERBEST BIRAKTI. En az iki hafta önceden tasarlanmış bir diplomata suikast planı ve kasten öldürme, ama cezasını çekmeden serbest. Turkish- American Security Foundation (TASFO) olarak 28 Ocak 1982 yılında, Los Angeles’taki Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosu Sayın Kemal Arıkan’a suikast düzenleyerek katleden, Ermeni terör örgütü JCAG üyesi HAMPIG SASSOUNIAN’ı serbest bırakan Kaliforniya Valisi ve Kaliforniya Cezaevi Şartlı Tahliye Kurulunu şiddetle kınıyoruz. F.Özonur Turkish- American Security Foundation.”

Yine, Türkiye Cumhuriyeti’nin Ottowa Büyükelçiliği Askeri Ateşesi Hava Pilot Kurmay Albay Atilla Altıkat, 17 Ağustos 1982’de Kanada Ottowa da şehit edildi. Katil veya katilleri yakalanamadı. Aynı şekilde, Türkiye Cumhuriyeti Boston Fahri Konsolosu Orhan Gündüz, 4 Mayıs 1982’de Baston’da şehit edildi. Katilleri yakalanamadı. Turkish- American Security Foundation (TASFO)’nun Şehit Askeri Ataşemiz ve fahri başkonsolosumuz için yaptığı açıklamayı da siz değerli okurlarımla paylaşmak istiyorum. Justin McCARTHY’nin sosyal medya hesabında yer alan açıklama şöyle: “ADIM ADIM TERÖRİSTİN KİMLİĞİNE-1 Boston Fahri Başkonsolosumuz Orhan Gündüz’ü 4 Mayıs 1982 yılında katleden Ermeni teröristin olaydan sonra yakalandığını, ama bir gecede Kiliselerde toplanan paralar ile Ermeniler tarafından kefaletinin ödenerek mahkeme süresince salıverildiğini, bu zaman içinde de, terör devleti Ermenistan’a kaçtığını öğrendik. Daha edineceğimiz bilgiler ile, Boston’daki yetkili makamlara başvurup, AVUSTURALYA POLİSİNİ de örnek göstererek, dosyanın açılmasını isteyeceğiz. Aynı çalışmalarımız, Kanada’da görüştüğümüz Türk Sivil Toplum Kuruluşunun atılımları ile Kurmay Albay Atilla ALTIKAT dosyası içinde gerçekleşecek inşaAllah. F.Özonur Turkish- American Security Foundation”

Umarım, Dışişleri Bakanlığımız ile içte ve dıştaki Türk sivil toplum kuruluşları da TASFO ve Kanada’daki sivil toplum kuruluşu gibi çalışmalar başlatarak, Şehit Diplomatlarımızın katil veya katillerinin yakalanması için önemli adımlar atar.

Devam edecek…

http://www.samsunhabertv.com/yazarlar/733/ermeni-katilleri-yakalatan-kisiye-1-milyon-dolar-odul

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