Bu nasıl işgüzarlık! İngilizce dersi adı altında ‘noel’ rezilliği

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Kocaeli’de bir imam hatip okulunda İngilizce dersi adı altında misyonerlik faaliyeti yürütüldü. Bir öğretmen tarafından kayda alınan görüntülerde imam hatipli kız çocuklarına Hristiyan adeti olan Noel aşılanmaya çalışıldı. İmam hatipli öğrencileri kirli emellerine alet eden öğretmene sosyal medyadan da tepki yağdı.

yeniakit.com.tr Kocaeli’deki bir imam hatip ortaokulunda skandal görüntüler kayda geçti. İşgüzar bir öğretmen İngilizce dersi adı altında imam hatip okuluna Noel kutlaması sokmaya çalıştı.

Çayırova Akşemsettin İmam Hatip Orta Okulu’nda İngilizce dersi adı altında misyonerlik faaliyeti yürütüldü. İngilizce dersinde Hristiyan adeti olan Noel kız çocuklarına empoze edilmeye çalışıldı.

Öğretmen tarafından kayda alınan görüntülerde kız çocuklarına “Jingle Bells” adlı Hristiyan şarkısı söyletildi. İngilizce öğretme bahanesiyle kız çocuklarının beyinlerini bulandıran öğretmene sosyal medyadan da tepki yağdı.

https://www.yeniakit.com.tr/haber/bu-nasil-isguzarlik-ingilizce-dersi-adi-altinda-noel-rezilligi-997390.html

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