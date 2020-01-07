Almanya Irak’taki Askerlerini Kısmen Çekti

Cem Dalaman

Almanya, Irak’ta bulunan askerlerini kısmen çekti. Federal Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Irak’ın başkenti Bağdat ve Taci kenti yakınlarında bulunan Alman askerlerin çekildiği bildirildi. Konuyla ilgili haberi doğrulayan Dışişleri Bakanı Heiko Maas, söz konusu askerlerin güvenlik nedeniyle çekildiğini ifade ederken, Maas ve Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer’in imzalarını taşıyan ve Federal Meclis’in savunma komisyonu üyelerine gönderilen mektupta, “Irak’ta görev yapan askerler bir an önce Ürdün ve Kuveyt’e nakledilecek” ifadesi yer aldı. Mektupta, eğitim yeniden başladığında bu güçlerin Irak’a geri döneceği vurgulandı. Savunma Bakanlığı sözcüsü, toplam 32 Alman askerinin uçakla dün gece Ürdün’e götürüldüğünü söyledi. İlgili haberlerde, askerlerin Ürdün’deki El Azrak Üssü’nde bulunan Alman birliğine sevk edildiği belirtildi. Federal Meclis’in 2 Haziran 2016’da, 1915 Olaylarını ‘soykırımı’ olarak kabul etmesinden sonra Almanya ile Türkiye arasında yaşanan siyasi kriz aşılamayınca, terör örgütü IŞİD ile mücadele için İncirlik’te bulunan Alman ordusu mensubu askerler El Azrak Hava Üssü’ne kaydırılmıştı. Erbil’de Peşmergelere eğitim veren yaklaşık 100 Alman askerinin ise çekilmediği öğrenildi. Maas, Alman askerlerin eğitim vermeye devam etmeleri için Irak hükümetiyle görüşmelerin devam ettiğini vurguladı. Dışişleri Bakanı Maas dün yaptığı bir açıklamada, Irak parlamentosunun tüm yabancı askeri güçlerin Irak’tan çekilmesi kararının ardından, Irak hükümetinin alacağı kararın belirleyici olacağını, ancak Berlin’in hükümet tarafından alınan her kararı kabul edeceğini belirtmişti. Öte yandan Almanya’da iç güvenlikten sorumlu Federal Asayiş Şubesi (BKA), eyalet hükümetlerine gönderdiği bir raporda ABD’nin yanısıra İsrail temsilciliklerinin terör eylemlerine hedef olabileceği ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınması gerektiği vurgulandı. Söz konusu raporda, “İran’ın, General Kasım Süleymani’nin ABD tarafından öldürülmesi sonrası kin ve intikamla hareket etmesi bekleniyor” denilirken, fanatik grupların olası terör eylemlerinin öncelikle ABD’ye yönelik olabileceği öne sürüldü. Ülkedeki ABD kurumlarının yanısıra İsrail temsilciliklerinin ve Yahudi kuruluşların hedef alınabileceğini kaydeden BKA, eyaletlerdeki güvenlik birimlerinin “görünen ve görünmeyen güvenlik önlemlerini arttırması gerektiğini” açıkladı. Alman İçişleri Bakanlığı, Kasım Süleymani’nin öldürülmesinden hemen sonra ülkedeki terör tehdidi seviyesini yükseltmişti. Saldırının ardından Federal İçişleri Bakanlığı ve BKA’nın ilk ortak değerlendirmesinde, Süleymani’nin öldürülmesinin bölgede gerilimin artmasına neden olacağı, saldırıya misilleme olarak fanatik grupların terör saldırıları planlayabileceği öne sürülmüştü.

VOA

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