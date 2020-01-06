‘Yesayan’da etkinlikler başladı

Yesayan Salonu etkinliklere başladı
Yesayan Salonu’nun Ocak programı açıklandı. Salon çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak.
DUVAR – Adını yazar Zabel Yesayan’dan alan, Aras Yayıncılık ve Hippo Kitap’ın yeni mekânı Yesayan Salonu Ocak ayında çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak.
Yesayan Salonu’nun Ocak ayı programı şöyle;
11 OCAK 16:30 – 18:00
Hatice Meryem ile Bir Kadını Öldürmeye Nereden Başlamalı? üzerine sohbet
15 OCAK 19:00 – 20:30
1 Yayınevi 10 Kitap
Konuk: Siren Yayınları
Konuşmacılar: Sanem Sirer, Erol Aydın
Moderatör: Çağlayan Çevik
16 OCAK 19:00 – 20:30
“Türkiye’deki soykırım mirasına, sanatın ve kurmacanın imkânlarıyla bakmak”
Nora Tataryan
17 OCAK 19:00 – 20:30
Hrant Dink Umut Konuşması “Anlamaya ve Dinlemeye Sadakat: Jean Améry, Hınç ve Umut”
Umut Tümay Arslan
(Kaydolmak için: bilgi@yesayansalonu.com)
18 OCAK 11:00 – 13:00
An-Su Aksoy ile kâğıt kukla atölyesi
(Kayıt ve bilgi için: bilgi@yesayansalonu.com)
14:00 – 16:00
Editörle Başbaşa
(Yazım Kılavuzu)
17:00 – 19:00
“Gâvur Mahallesi” belgesel gösterimi
Mıgırdiç Margosyan ve yönetmen Yusuf Kenan Beysülen ile sohbet
22 OCAK 11:00 – 12:00
Ece Ofluoğlu ile çocuklar için felsefe
(Kayıt ve bilgi için: info@hippokitap.com)
23 OCAK 19:00 – 20:30
“Gökyüzü Yolu’nda Yaşam: Felaket Ufkunda Bir Zaven Biberyan Okuması”
Artun Gebenlioğlu
25 OCAK
10:30 – 11:30
Elizabet Kabe ile 6-8 yaş çocukları için atölye (Ermenice)
(Kayıt ve bilgi için: info@hippokitap.com)
12:30 – 13:30
Melisa Ferahyan ile 9-11 yaş çocukları için atölye (Ermenice)
(Kayıt ve bilgi için: info@hippokitap.com)
14:30 – 15:30
Ezgi Berk ile 6-8 yaş çocukları için atölye (Türkçe)
(Kayıt ve bilgi için: info@hippokitap.com)
16:30 – 18:30
“Amida’nın Sofrası’nda buluşmak”
Silva Özyerli
29 OCAK 19:00 – 20:30
“Malatya ve çevresinde Ermeniler”
Zakarya Mildanoğlu
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