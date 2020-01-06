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‘Yesayan’da etkinlikler başladı

2020-01-06

Yesayan Salonu etkinliklere başladı

Yesayan Salonu’nun Ocak programı açıklandı. Salon çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak.

DUVAR – Adını yazar Zabel Yesayan’dan alan, Aras Yayıncılık ve Hippo Kitap’ın yeni mekânı Yesayan Salonu Ocak ayında çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Yesayan Salonu’nun Ocak ayı programı şöyle;

11 OCAK 16:30 – 18:00

Hatice Meryem ile Bir Kadını Öldürmeye Nereden Başlamalı? üzerine sohbet

15 OCAK 19:00 – 20:30

1 Yayınevi 10 Kitap

Konuk: Siren Yayınları

Konuşmacılar: Sanem Sirer, Erol Aydın

Moderatör: Çağlayan Çevik

16 OCAK 19:00 – 20:30

“Türkiye’deki soykırım mirasına, sanatın ve kurmacanın imkânlarıyla bakmak”

Nora Tataryan

17 OCAK 19:00 – 20:30

Hrant Dink Umut Konuşması “Anlamaya ve Dinlemeye Sadakat: Jean Améry, Hınç ve Umut”

Umut Tümay Arslan

(Kaydolmak için: bilgi@yesayansalonu.com)

18 OCAK 11:00 – 13:00

An-Su Aksoy ile kâğıt kukla atölyesi

(Kayıt ve bilgi için: bilgi@yesayansalonu.com)

14:00 – 16:00

Editörle Başbaşa

(Yazım Kılavuzu)

17:00 – 19:00

“Gâvur Mahallesi” belgesel gösterimi

Mıgırdiç Margosyan ve yönetmen Yusuf Kenan Beysülen ile sohbet

22 OCAK 11:00 – 12:00

Ece Ofluoğlu ile çocuklar için felsefe

(Kayıt ve bilgi için: info@hippokitap.com)

23 OCAK 19:00 – 20:30

“Gökyüzü Yolu’nda Yaşam: Felaket Ufkunda Bir Zaven Biberyan Okuması”

Artun Gebenlioğlu

25 OCAK

10:30 – 11:30

Elizabet Kabe ile 6-8 yaş çocukları için atölye (Ermenice)

(Kayıt ve bilgi için: info@hippokitap.com)

12:30 – 13:30

Melisa Ferahyan ile 9-11 yaş çocukları için atölye (Ermenice)

(Kayıt ve bilgi için: info@hippokitap.com)

14:30 – 15:30

Ezgi Berk ile 6-8 yaş çocukları için atölye (Türkçe)

(Kayıt ve bilgi için: info@hippokitap.com)

16:30 – 18:30

“Amida’nın Sofrası’nda buluşmak”

Silva Özyerli

29 OCAK 19:00 – 20:30

“Malatya ve çevresinde Ermeniler”

Zakarya Mildanoğlu

Gazete Duvar

Yayımlanan kategori: Haberler ve Türkçe

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