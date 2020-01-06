Reis düşerse ne olur?

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ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Aman ha aman!

Tuzaklara karşı temkinli olalım!

Erdoğan düşerse ne olur?

Dürüstçe cevap verin ama!

Reis düşerse, Ortadoğu coğrafyasına İsrail hakim olur, farkında mısınız?

Türkiye’ye ne olacağını saymadık daha!

Eski solcular Amerika düşmanıydı…

Yenileri Amerikan uşağı oldu!..

ABD karşıtlarının yerini Erdoğan aldı…

Emperyalizmle kıyasıya mücadele ediyor.

Filmin sonunda İslam coğrafyasına ya Türkiye ya da İsrail hakim olacak!

‘Reis düşerse ne olur’un cevabı budur!

Boş sloganları bırakın!

Algı oyunlarına da alet olmayın!

Libya düşerse, Mısır gibi İsrail’in kucağına düşer!

Aynı şekilde Katar’ı yalnız bırakırsak, Büyük Ortadoğu Projesi’nin ana hatları şekillenir.

Fransa, Afrika’dan yıllık 300 milyar dolar haraç alıyor!

Afrika halkı açlıktan ölüyor.

Batı ise bu parayla rahat bir hayat sürüyor.

Reis bu düzeni yıkıyor işte!

Halkları uyandırıyor, onlara cesaret veriyor!

Batı bu yüzden agresif!

Bu yüzden Erdoğan’a düşman!

İçteki etki ajanları da…

Oynanan oyunlar üzerinden gaza gelirseniz olacakları da bilin!..

Sonra ki ‘eyvah’ para etmiyor!

Abdülhamid dönemini örnek alın!

Abdulhamid’in düşmesi için sloganları bizim öküzler attı…

Protestoları da bizim mallar yaptı…

Ama Abdulhamid düştükten sonra Taksim’de sirtaki oynayanlar Ermeni, Rum ve Yunanlılardı.

Tarih tekerrürden ibarettir derler!

https://www.sabah.com.tr/bolgeler/yazarlar/ramoglu/2020/01/06/reis-duserse-ne-olur

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