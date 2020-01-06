Noel’ler fena karıştı! Bunu yapan eski Turizm Bakanı

Orhan AYSEZEN

Geçmişteki koalisyonlar Türkiyesi’nde Turizm Bakanlığı da yapan ANAP’lı Bahattin Yücel, noelleri karıştırdı.

Sağdan sola yönelen isimlerden Bahattin Yücel sosyal medyada Ermeni vatandaşlarımızın kutladığı Noel’i tebrik ederken “6 Ocak Ortodoks Dünyasının yılbaşı kutlaması yaptığı kutsal günleridir. Bu inancı benimseyen bütün dostlarıma sağlık, mutluluk ve barış getirmesini diliyorum.” dedi.

Oysa 6 Ocak “ortodoksların” değil Rusya, Gürcistan, Ermenisten, Belarus, Mısır, Sırbistan, Etiyopya ve Kazakistan gibi farklı doğu ortodokslarının Noeli. Örneğin Ortodoks Rumlar, Katolikler ve Protestanlar gibi Noel’i 25 Aralık’ta kutluyor.

Bununla kalsa iyi…

Yücel’in mesajının istikbalde iktidara talip olan İP’in en güçlü isimlerinden, İP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray tarafından da paylaşılması hatanın üzerine adeta tüy dikmiş oldu.

https://www.yeniakit.com.tr/haber/noeller-fena-karisti-bunu-yapan-eski-turizm-bakani-995006.html

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