İskenderun’da ‘İsa Mesih’in Doğuşu ve Vaftiz Bayramı’ Kutlandı

İskenderun Karasun Manuk Ermeni Kilisesinde, her yıl Ermeni Ortodokslar tarafından 6 Ocak’ta kutlanan ‘İsa Mesih’in Doğuşu (Surp Dzununt) ve Vaftiz Bayramı’ kutlandı. Görkemli bir ayin eşliğinde kutlanan İsa Mesih’in Doğuşu ve Vaftiz Bayramı ayini kilisenin Ruhani Lideri Peder Avedis Tabaşyan tarafından yönetildi.

Suya Batırılan Haç Öpüldü

Her yıl Ermeni Ortodokslar tarafından 6 Ocak’ta kutlanan ‘İsa Mesih’in Doğuşu (Surp Dzununt) ve Vaftiz Bayramı’ İskenderun Karasun Manuk Ermeni Kilisesinde kutlandı. Mumların yakıldığı ve duaların edildiği ayini kilisenin Ruhani Lideri Peder Avedis Tabaşyan tarafından yönetildi.

İskenderun’da ‘İsa Mesih’in Doğuşu ve Vaftiz Bayramı’ Kutlandı

Ayin sonunda İsa Mesih’in vaftiz edilişi, temsili bir şekilde haçın suya batırılıp çıkartılması ile gerçekleştirildi. Suya batırılıp çıkartılan haçı tek-tek öpen cemaat mensupları, daha sonra kilise bahçesine geçerek pasta kesip birbirinin bayramını kutladı.

https://www.korfezgazete.com/iskenderunda-isa-mesihin-dogusu-ve-vaftiz-bayrami-kutlandi/

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