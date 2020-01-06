İşaret Dilinde İsa Filmi, 70 Milyon Kişiye Ulaşacak

Jesus Film Project ve Deaf Missions hizmet gruplarının katkıları sayesinde 70 milyon işitme engelli, işaret dilinde İsa filmini izleyebilecek. Projeyi finanse etmek için gerekli olan 4,8 milyon doların 746 bin dolarlık kısmı toplandı.



İşitme engellilere hizmet grubundan Chad Entinger, işaret diliyle yayınlanacak olan İsa filminin müjdenin yayılmasında büyük bir etki yaratacağını söyledi. Film aynı zamanda türünün ilk örneği olacak.

Chad Entinger

Entinger, “Bir kişi kalp dilinde bir şeyi gördüğünde, bu gördüğü şey gerçekten onun kalbini ele geçirecek ve o kişi, ‘Aman Tanrım, gerçekten benimle iletişim kurmak istiyorlar. İşte bu benim dilim’ diyecek’’ sözleriyle film hakkındaki düşüncelerine değindi.

Filmde, İşitme Engelli Kişiler Rol Alacak

Filmde, işitme engelli kişiler rol alacak. Filmin yapımının ise, 3-4 sene süreceği düşünülüyor. Entinger, “Tanrı’nın işaret dilini kullanarak işitme engelli insanlara ulaşacağına inanıyoruz” dedi.

Normal uzunlukta bir film olacağı öğrenilen işaret dilinde İsa filminin, 10 dakikalık deneme çekimleri de yapılmış durumda. Entinger, ‘‘İşitme engelliler için kaynak eksikliği, onlarla İsa Mesih arasında bir engel oluşturuyor. Teknolojik ilerlemeler, onlara kaynak dağıtımını her zamankinden daha mümkün kılıyor”ifadelerinde bulundu. (CHL)

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