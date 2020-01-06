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Haliç’te geleneksel haç çıkarma töreni nasıl yapılıyor?

2020-01-06

Fatih Balat’taki Fener Rum Patrikhanesi bahçesinde bulunan Aya Yorgi Kilisesi’nde Hristiyan Ortodoks inancına göre Hz. İsa’nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıl dönümü sebebiyle her sene olduğu gibi bu senede ayin düzenlendi.

Hristiyan Ortodoks inancına göre Hazreti İsa’nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıl dönümü nedeniyle Balat’taki Aya Yorgi Kilisesi’nde ayin düzenlenip denizden haç çıkarma töreni yapıldı.

Haliç'te geleneksel haç çıkarma töreni nasıl yapılıyor? - Sayfa 2

Fatih Balat’taki Fener Rum Patrikhanesi bahçesinde bulunan Aya Yorgi Kilisesi’nde Hristiyan Ortodoks inancına göre Hz. İsa’nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıl dönümü sebebiyle ayin düzenlendi.

Haliç'te geleneksel haç çıkarma töreni nasıl yapılıyor? - Sayfa 3

Fener Rum Patriği Bartholomeos’un yönettiği ayine, Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko, Ortodoks din adamları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Haliç'te geleneksel haç çıkarma töreni nasıl yapılıyor? - Sayfa 4

Öğle saatlerine kadar süren ayinin ardından Bartholomeos ile ayine katılan Ukrayna Cumhurbaşkanı Poroşenko, cemaat mensupları kortej halinde yürüyerek Haliç kıyısındaki haç atma törenine katıldı.

Haliç’te deniz polisi bekletilirken, töreni izlemeye gelenler aranarak törenin yapılacağı alana geçtiler. Bartholomeos’un haçı denize atmasıyla, teknelerde bekleyen katılımcılar, Haliç’in soğuk sularına atladı.

Haliç'te geleneksel haç çıkarma töreni nasıl yapılıyor? - Sayfa 5

Töreni sahilden izleyen çok sayıda turist ve vatandaşlar töreni cep telefonları ve kameralarıyla kaydetti.

Haliç'te geleneksel haç çıkarma töreni nasıl yapılıyor? - Sayfa 6

Tören aile fotoğrafı çekilmesinin ardından sonlandırıldı.

Haliç'te geleneksel haç çıkarma töreni nasıl yapılıyor? - Sayfa 7

https://www.trhaberler.com/halicte-geleneksel-hac-cikarma-toreni-nasil-yapiliyor-galeri-534737

Yayımlanan kategori: Haber ve Türkçe

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