‘Ermenistan Başbakanı Trump’ı tebrik etti’ başlıklı yalan haberin yazarı gözaltına alındı

Hüseyin Koyuncu

Ermenistan’da İran ile diplomatik gerilime sebep olacak bir “yalan haber” yayımlayan bir kişi gözaltına alındı.

Diana Aroutiounian adlı Facebook sayfasını yöneten kişi, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın ABD Başkanı Donald Trump’ı arayarak İranlı komutan Kasım Süleymani’yi öldürdüğü için tebrik ettiği yönünde bir haber yayımladı.

Bu haberin sosyal medyada yayılması, daha sonra Azerbaycan ve İran medyasında yankı bulmasıyla Ermenistan Başbakanı kendi resmi Facebook sayfasında söz konusu haberin yalan olduğunu açıklamak zorunda kaldı.

Kimliği açıklanmayan kişinin tutuklanma görüntülerini yayınlayan Ermenistan Milli Güvenlik Servisi (SNB) konuyla ilgili yaptığı açıklamada söz konusu yalan haberin Ermenistan’ın ulusal güvenlik çıkarlarına zarar verdiği, bu yüzden şahsın gözaltına alındığı bilgisini paylaştı.

Açıklamada ayrıca Dışişleri Bakanlığı’nın İranlı mevkidaşını arayarak taziye mesajını illettiği bilgisine yer verildi.

“Diana Aroutiounian” adı altında sosyal medyada aktif olan kişi yalan haberi kendisinin yazdığını ve 2018 yılından beri muhalif haberlere imza attığını açıkladı. Şüpheli, “anayasal düzeni yıkmaya çalışmakla suçlanan” eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan’ın tutuklanmasını protesto etmek için böyle haberler yaydığını itiraf etti.

https://tr.euronews.com/2020/01/06/ermenistan-basbakani-trump-tebrik-etti-baslikli-yalan-haberin-yazari-gozaltina-alindi

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...