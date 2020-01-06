Ermenilerin Noel Bayramı Kutlu Olsun

Ermeni Kilisesi takvimine göre 6 Ocak’a denk gelen Noel Bayramı kutlamaları dün gece başladı.

Ermeni Kilisesi takvimine göre Noel Bayramı olan 6 Ocak’ta Türkiye’deki Ermeniler de kutlamalara başladı. Türkiye Ermenileri dün arefe gecesinde kiliselerdeki Noel ayinlerine katıldı.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde yaşayan Ermeniler, Noel ayini düzenledi. Ayini kilise papazı Avedis Tabaşyan (sağda) yönetti.

Türkiye Ermenileri Noel’i Surp Dzınunt (Kutsal Doğuş) olarak adlandırarak 6 Ocak tarihinde kutluyorlar. Surp Dzınunt yortusuna hazırlık Ermeni Kilisesi’nde yedi hafta sürüyor. Bu hazırlık dönemine Hisnag (elli günlük dönem) adı veriliyor.

Hisnag’in birinci, dördüncü ve yedinci haftaları kilise üyeleri vejeteryan bir perhiz uyguluyor. Her Cumartesi günbatımında dualar ve ilahiler eşliğinde mor renkli yeni bir mum yakılıyor.

Noel yortusuna hazırlık dönemi içerisinde gerçekleşen yılbaşı gecesi aileler ile birlikte geçirilir. Kilisede yıl sonu şükran duasına gidilir ve akşam aile üyeleri, akraba ve dostlarla bir araya gelinir.

Surp Dzınunt perhizi olduğu için, sofrada özellikle deniz ürünlerinin ve vejeteryen yemeklerin yanı sıra topik ve kuru yemiş bulundurulur. Ermeni geleneği olmasa da 1930’lardan beri sofralarda hindi yemeklerine sıkça rastlanır. Yılbaşı gecesi saat 23:58 sularında evdeki tüm ışıklar söndürülür ve hep birlikte Rab’bin Duası söylenerek Yeni Yıl’a girilir. Duadan hemen sonra evdeki tüm odaların ışıkları yakılır ve herkes birbirini kucaklar, yeni yıl dilekleri sunulur, çocuklar hediyelerle sevindirilir, anuşabur (bir tür aşure) yenilir. Bereketi simgeleyen nar dükkanların eşiklerinde patlatılır. Noel’in ikinci günü, 7 Ocak’ta kabir ziyaretleri yapılır, aileler ölmüşlerinin ruhlarına dua okur ve yakınlarının mezarlarını ziyaret eder.

(AÖ)

http://bianet.org/bianet/toplum/218139-ermenilerin-noel-bayrami-kutlu-olsun

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