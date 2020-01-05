‘Süleymani’ suikasti sonrası Evangelistlerden skandal paylaşım!

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Hristiyan Evangelistler, İranlı general Kasım Süleymani’nin ölüm emrini veren Trump’a sosyal medyada övgüler dizdi. Daha da ileri giden Trump yanlıları Hz. İsa’yı Trump’a sarılırken resmeden çizimler paylaşmaya başladı.

ABD, geçtiğimiz gün İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani‘yi Irak’ın başkenti Bağdat’ta füze saldırısıyla öldürdü.

Hristiyan evangelistler sosyal medyada suikast emrini veren ABD Başkanı Donald Trump’ı öven paylaşımlar yaptı.

Hz. İsa’yı çirkin propagandalarına alet ettiler

Bazıları ise daha da ileri giderek Hz. İsa’yı alçak propagandalarına alet etmeye kalkıştı.

Hz. İsa’yı oval ofiste Trump’a sarılırken resmeden görseller Evangelistler tarafından sosyal medya platformlarında sıklıkla paylaşıldı.

https://www.yeniakit.com.tr/haber/suleymani-suikasti-sonrasi-evangelistlerden-skandal-paylasim-993670.html

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