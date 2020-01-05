Michael Douglas Catherina Jones çifti Kuzguncuk Sinagogunda

Michael Douglas Catherina Jones çifti Kuzguncuk Sinagogunda

Hollywood’un ünlü çifti Michael Douglas ve Catherina Jones çocukları ile çıktıkları dünya turunda İstanbul’da Kuzguncuk Sinagogunu ziyaret etti.

Hollywood’un ünlü çifti Michael Douglas ve Catherina Jones çocukları ile çıktıkları dünya turunda İstanbul’da Kuzguncuk Sinagogunu ziyaret etti.

Çift ve çocukları Dylan (19) ve Carys (16) ile THY’nin tarifeli uçağı ile Tanzanya’nın Darüsselam kentinden İstanbul Havaalanına geldi. Bavullarını beklerken, basının ilgisinden rahatsız olan çift daha sonra kendilerini karşılayan koruma eskortu eşliğinde Nişantaşı’ndaki bir otele yerleşti. İstanbul’da Sultanahmet semtimde turistik mekanları ziyaret eden çift Kuzguncuk Sinagogunu da gezdi.

Evliliklerinin 20. yılında dünya turuna çıkan Hollywood yıldızlarının 8 Ocak’a kadar İstanbul’da kalacakları bildirildi.

Şalom Gazetesi

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