Ardzvaper defineciler yüzünden harabeye döndü

Wan’ın Erciş ilçesinde bulunan Ardzvaper Manastırı, definecilerin kazılarından kaynaklı harabeye dönmüş durumda. Koruma altına alınıp turizme kazandırılması gereken manastır, bakımsızlık ve ilgisizlikten dolayı yok olmayla karşı karşıya.

Wan ve ilçelerindeki pek çok tarihi yapı gibi Erciş’in Salmanağa köyünde bulunan tarihi Ardzvaper Manastırı da yetkililerin duyarsızlığı nedeniyle kaderine terk edilmiş halde. Köklü bir tarih ve kültürel yapıya sahip eserler, turizme kazandırılması yerine definecilerin hedefi oluyor.

Defalarca defineciler tarafından talan edilen manastırın iç tarafında büyük çukurlar oluşurken, kapı duvarlarının da büyük bir kısmı artık yok. Ayrıca içerisinde ateş yakılıyor ve çöpler bulunuyor. Manastırın etrafı da çöplerle dolmuş durumda. 1393 yılında inşa edilen manastırın o dönemde 60 öğrencisinin olduğu belirtilirken, Serhat bölgesinin de en eski ve önemli Ermeni manastırlarından olduğu söyleniyor.

ERCİŞ

http://yeniozgurpolitika.net/ardzvaper-defineciler-yuzunde-harabeye-dondu/

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