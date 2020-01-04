Yurttaş Girişimi’nden çağrı: Çocuklarımızın yabancı topraklarda ölmesini, öldürmesini istemiyoruz

Türkiye, meclisten geçen tezkerenin kabulüyle Libya’ya asker gönderiyor. ABD’nin İran Kudüs Güçleri Komutanı Kasım Süleymani’yi öldürmesiyle de bölgede tansiyon arttı.

Yurttaş Girişimi, yeni yılda yayımladığı çağrıda “savaş, şiddet ve terör istemiyoruz. Çocuklarımızın yabancı topraklarda savaşmasını, şehit olmasını, ölmesini, öldürmesini istemiyoruz” çağrısında bulundu.

Yurttaş Girişimi’nin çağrısı şöyle:

“Bu toprakların ortak sahibi olan bizler; Türk, Kürt, Ermeni, Rum, Laz, Arap, Çerkez, Roman, Müslüman, Hıristiyan, Musevi, Süryani, Ezidî, Sünni, Alevi, inançlı, inançsız bütün yurttaşlar; rengârenk çeşitliliğimizle bu vatanın çocuklarıyız.

Kadın erkek, genç yaşlı hepimiz, birlikte mutlu olmayı dileyen vicdanlı, iyi insanlarız.

Hangi kesimden, hangi siyasî partiden, hangi görüşten olursak olalım inançlarımızı, dinimizi, dilimizi, kimliğimizi, kültürümüzü barış ve huzur içinde yaşamak; kendimizi, çocuklarımızı, ülkemizi daha iyi bir geleceğe birlikte hazırlamak istiyoruz.

Savaş, şiddet, terör istemiyoruz. Çocuklarımızın yabancı topraklarda savaşmasını, şehit olmasını, ölmesini, öldürmesini istemiyoruz.

Düşman cephelere bölünmek, kardeşliğimizi yitirmek, taciz, tecavüz, kadın cinayetleri, cinsiyetçi ayrımcılık istemiyoruz.

Hangi suçla suçlandığımızı bile bilmeden tutuklanmak, hapse atılmak; darbeyle, terörle hiçbir ilgimiz yokken sorgusuz sualsiz işimizden olmak, çoluk çocuğumuzla açlığa mahkûm edilmek; barış deyince terörist, mağduriyet deyince hain ilan edilmek istemiyoruz.

Hangi siyasî görüşten, hangi partiden, hangi bölgeden olursak olalım, irademize ipotek konmasını, siyasî tercihimizin hiçe sayılmasını, seçtiklerimizin susturulmasını, engellenmesini, zulme uğramasını istemiyoruz.

Doğanın hesapsız ve sınırsız bir hırsla tahrip edilmesini, memleketin kırının, bayırının, suyunun, ormanının yok edilmesini istemiyoruz.

Bunca insan açlık sınırında yaşam mücadelesi verirken ülkemizin kaynaklarının ve zenginliklerinin bir avuç rant erbabına peşkeş çekilip talan edilmesini istemiyoruz.

Bu ülkeyi yönetenler! Sizler, biz yurttaşları barış, güven, huzur içinde yaşatmak için seçildiniz. Bizleri tahriklerle kötücülleştirmeyin, kin ve nefret sözleriyle ayrıştırmayın, hakka, hukuka olan inancımızı yok etmeyin.

Bilin ki; bıçak kemiğe dayandı! Bilin ki; bu gidişata rızamız değil, itirazımız var. Bilin ki; barışçı, huzurlu, saygın bir ülke kurma umudumuz var.

Biz halkız, sopayı görünce dağılacak sürü değiliz. Bilin ki hak, adalet, demokrasi diyerek, bu ülkeyi hep birlikte ayağa kaldırma azmimiz, cesaretimiz, umudumuz var.”

İtirazımız var, Umudumuz var, Cesaretimiz var! pic.twitter.com/WXuo2NbHli — Yurttaş Girişimi (@YurttasGirisimi) January 3, 2020

Ahval News

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