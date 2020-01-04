yeniakit.com.tr’ye konuşan Uzman Psikolog Fatma Betül Sarıkaya: Avrupa’da İslâm’la şereflenenlerin sayısı arttı

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Murathan Seyitoğlu

Avrupa’da İslamlaşma endişesi gün geçtikçe artıyor. ABD’de gerçekleştirilen 11 Eylül saldırılarının ardından başlayan bütün kurgular, yalanlar ve Müslüman imajının terörizmle özdeşleştirilme çabalarına rağmen binlerce insan, Hristiyanlığı terkedip İslâm’la şerefleniyorlar. Almanya’nın Köln Katedrali Kardinali Rainer Maria Woelki, Bild’e verdiği röportajda bu durumdan rahatsızlığını dile getirerek “Hristiyan olarak inancımızı ciddiye almalıyız. Ne kadar dinimizi yaşarsak toplumumuzda Hristiyanlık o kadar canlı kalır.” açıklamasında bulundu.

“Hristiyan Avrupa tarih mi olacak?” sorusu sorulmaya devam ediliyor. Avrupa’da artan ırkçı saldırılara rağmen Müslüman olanların sayısında önceki yıllara oranla iki, üç kat arttığı belirtiliyor.

Müslüman olduktan sonra İslam karşıtı düşünceleri çürüten kitap çıkardı!

Başta Almanya, Belçika, Hollanda gibi Avrupa ülkelerinde dindar bir Katolik ailede büyüyen gençlerin büyük bir kısmının bir şekilde İslâm’la tanışıp Müslüman oldukları belirtiliyor. Hollanda basınında çıkan bazı haberlere göre, eski siyasetçilerden 39 yaşındaki Joram van Klaveren, şehadet getirerek Müslüman olmuştu. Eski siyasetçinin, Müslümanlık karşıtı kitap yazdığı süreçte yaptığı araştırmalar sırasında İslamiyet ile ilgili bakış açısının değiştiği ifade ediliyor. Hatta öyle ki, İslamiyet’i seçen Klaveren, Müslüman olduktan sonra gayrimüslimlerin İslam karşıtı düşüncelerini çürüten bir kitap çıkardı ve bu kitap oldukça ilgi gördü.

Almanya’da artan Müslümanların sayısı özellikle katolikleri endişelendiriyor

Avrupa’da sağın yükselmesi ve ırkçılığın her geçen gün daha da artmasına rağmen Müslüman olanların sayısında oldukça fazla artışların olması Almanya’nın Köln Katedrali Kardinali Rainer Maria Woelki’yi rahatsız etmiş durumda. Köln Kardinali, Bild’e verdiği röportajda ülkede İslam’ın giderek daha fazla kendisini hissettirmeye başladığını dile getirdi. Katolik gençler arasında yapılan bir araştırmayı örnek gösteren Kardinal, “Katolik gençler arasında dini önemli görenlerin oranı yüzde 43 seviyesindeyken Müslüman gençlerde bu oran yüzde 73’e çıkıyor” dedi. Katolik gençlerin sadece yüzde 19’unun düzenli dua ettiğini belirten Kardinal, bu oranın Müslümanlar arasında yüzde 64 olduğunu söyledi. Hıristiyanlık ile ilgili endişelerini Bild gazetesine anlatan Kardinal, “İnancımızı ciddiye almalıyız. Hıristiyan olarak ne kadar dinimizi yaşarsak toplumumuzda Hıristiyanlık o kadar canlı kalır” diye konuştu.

“İslam’ı seçenlerin sayısı iki, üç kat arttı”

Almanya’da yaşayan Uzman Psikolog Fatma Betül Sarıkaya, konuya ilişkin yeniakit.com.tr’ye konuştu. Almanya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde artan ırkçı saldırılara rağmen Müslüman olan insanların sayısında oldukça fazla artış olduğunu belirten Sarıkaya, “Müslümanları öldürmeyi düşünürken İslam’la şereflenen insanlar bile var. Müslümanlara karşı duyduğu nefret sonrasında Kur’an-ı Kerim’i okuma ve İslam’ı araştırma yoluna gidip sonunda Müslüman olmaya karar veren insanlar da oluyor. Baktığımız zaman Avrupalı gençlerin kendi dinlerine sırt çevirdiği ve sonrasında bazılarının ise Müslüman olmayı tercih ettikleri görülüyor. Yapılan bazı araştırma ve anketlere göre, Avrupa’da İslam’ı seçenlerin sayısında iki, üç kat arttığı belirtiliyor.” şeklinde konuştu.

https://www.yeniakit.com.tr/haber/yeniakitcomtrye-konusan-uzman-psikolog-fatma-betul-sarikaya-avrupada-islamla-sereflenenlerin-sayisi-artti-992947.html

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