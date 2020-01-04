Papa Françesko, Yeni Yıla Kadınlara Yönelik Şiddeti Kınayarak Başladı

Papa Françesko, 2020 yılının ilk gününde kadınlara yönelik şiddeti kınarken, toplumun kadınlara ve onların bedenlerine olan davranışının, insanlık seviyesinin bir ölçüsü olduğuna değindi.

Katolik Kilisesi tarafından Meryem Ana’nın anıldığı 1 Ocak tarihinde ayin yöneten Papa Françesko, Tanrı’nın kurtuluş planının bir kadınla başladığını vurguladı. Papa, ‘‘Kurtuluş planı, kadınla ortaya çıktı. Kadın olmadan kurtuluş olmaz. Kadınlar, yaşam kaynağıdır. Buna rağmen sürekli inciniyor, dövülüyor, fuhşa zorlanıyor ve bedenlerinde taşıdıkları yaşamlar ellerinden alınmaya çalışılıyor. Kadınlara uygulanan her şiddet, Tanrı’ya saygısızlıktır. İnsanlığın kurtuluşu, bir kadının vücudunda başladı. Kadınlara olan davranışımızla, insanlık seviyemizi anlayabiliriz’’ dedi.

Kadınların bedenlerinin bir takım sektörlerde kullanılmasını da kınayan Papa, ‘‘Bir kadının vücudu, tüketicilikten kurtulmalı, saygı duyulmalı ve onurlandırılmalıdır. Dünyanın en asil bedeni, bizleri kurtaran sevgiyi doğurdu. Günümüzde annelik sürekli aşağılanıyor. Çünkü önemsenen tek büyüme, ekonominin büyümesi’’ açıklamasında bulundu.

Bu konuşma, Papa Françesko’nun kadınlar hakkındaki ilk konuşması değil. Papa, eşi tarafından yüzüne asit atılan Filomena Lamberti adlı İtalyan bir anne de dahil olmak üzere, aile içi şiddete maruz kalan birçok kadınla irtibata geçti.

Katoliklerin Meryem Ana’yı örnek almaları gerektiğine değinen Papa, şeytanın kiliseyi farklılıklarla ve ideolojik düşüncelerle bölmeye çalıştığını söyledi. Yeni yılla beraber Hristiyanların, başkalarını kalplerinde taşıma ve başkalarına merhamet gösterme arzusuna sahip olması için dua eden Papa, ‘‘Kadından, Barış Prensi doğdu. Kadın, barışın sağlayıcısı ve aracısıdır. Kadınlar armağanlarını paylaşabildiğinde, dünya daha birlik içinde ve huzurlu olacaktır. Dolayısıyla kadınlar için bir kazanç, tüm insanlık için bir kazanımdır’’ sözleriyle konuşmasını bitirdi.(cruxnow)

https://haber.sat7turk.com/papa-francesko-yeni-yila-kadinlara-yonelik-siddeti-kinayarak-basladi/

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