Muhafazakâr kanaldaki ‘yılbaşı yorumu’, İslâmi kesimde tartışmalara yol açtı

Muhafazakâr kanal olarak bilinen Ülke TV’deki, “Yılbaşı kutlanabilir; sadece Hristiyanlara mı ait o gün…” gibi yorumlar tartışmaları da beraberinde getirdi. ‘Muhafazakârlar, yılbaşı kutlayacak mı, kutlamayacak mı?’ tartışması, sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

Muhafazakâr olarak bilinen Ülke TV’de, ‘’Yılbaşı aklaması” tartışmaları da beraberinde getirdi.

Ülke TV’de Turgay Güler’in hazırladığı ve Prof. Dr. Mehmet Çelik’in katıldığı, “Sıradışı Tarih” programında, “2020’ye girerken… Müslüman Yılbaşını Kutlar mı?” tartışıldı.

Turgay Güler’in, “Yeni bir yıla girmek, yeni bir yılın heyecanını yaşamak, mesele bununla ilgisi olmaması gerek. Ama Hristiyanlar da kutluyor, ama Hristiyanlar kutluyor. Hocam ilk başta burayı değerlendirelim, buraya nasıl bakacağız, sonra asıl meselemize sonra geçelim…”sorusuna, Prof. Dr. Mehmet Çelik şöyle cevap verdi:

“Hristiyanlar futbol oynuyorlar, bize futbol oradan geldi. Eğer bu mantığa göre hareket edersek futbol oynayanların hepsi, sıkıntılar, yakalı gömleği Hristiyanlar icat etti, üzerindeki elbiseyi , o gözlüğü, o bindiğin arabıyı da onlar yaptılar. Bu uyduları, elektriği de onlar yaptı. Nasıl bunun içinden çıkacağız. Şimdi bizde devamlı sokak ve cahiller bir şeyde karar veriyorlar. Sokak karar verdiği zaman diğerlerinin sesi kesiliyor, itham ediliyorlar. Yılbaşının Hristiyanlıkla alakası yok. Adam çıkıyor, fetva veriyor. Yılbaşı seküler, laik, hiçbir dini lebarantı (dayanağı) olmayan bir şeydir.”

Muhafazakâr kanal olarak bilinen Ülke TV’deki, “Yılbaşı kutlanabilir; sadece Hristiyanlara mı ait o gün…” gibi yorumlar tartışmaları da beraberinde getirdi. Muhafazakârlar, yılbaşı kutlayacak mı, kutlamayacak mı? tartışması, sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

https://www.timeturk.com/muhafazakar-kanaldaki-yilbasi-yorumu-islami-kesimde-tartismalara-yol-acti/haber-1330789

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...