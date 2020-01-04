Kürtaj kullan-at kültürün korkunç bir yansıması

Papa Francis hamilelikleri erken sonlandırmayı düşünmenin bile “korkunç” olduğunu vurguladı.

Geçen Mart’ta göreve seçilen Papa Francis, seçilmesinden bu yana haleflerine kıyasla kürtaja karşı sert bir kınama açıklaması yapmamıştı.

Vatikan’da görevli diplomatlara “Dünyanın durumu” adlı konuşmasını yapan Papa Francis konuşmasının çocuk haklarıyla ilgili bölümünde, “Asla gün yüzü göremeyecek çocuklar olduğunu, kürtaj kurbanlarını olduğunu düşünmek bile korkunç. Maalesef çöpe atılan yiyecek ya da önemsiz bir şey değil, gereksiz diye atılan insanoğlu” diye konuştu.

BBC Roma Muhabiri Alan Johston, bazı kilise çevrelerinde Papa Francis’in kilisenin kürtaj karşısındaki tutumunu yeterince güçlü vurgulamadığı için kaygı duyulduğunu söylüyor.

Johnston, Papa Francis’in kınamadan çok merhameti ön plana çıkartan tutumunun muhafazakâr kilise çevrelerini kaygılandırdığını, ancak Papa’nın bu son sözlerinden memnun olacaklarını vurguluyor.

Papa Francis birkaç ay önce kürtaj ve doğum kontrolü gibi konularda çok az açıklama yaptığını kabul etmiş ve bu tartışmalı konular hakkında “sürekli” konuşmanın gereksiz olduğunu düşündüğünü belirtmişti.

https://on5yirmi5.com/inanc/din-adamlari/kurtaj-kullan-at-kulturun-korkunc-bir-yansimasi/

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