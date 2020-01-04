İngiliz profesör, İslam’la şereflendi

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Taha Emre Özdemir

Hristiyan inancıyla yaşarken, İslam ile şereflenen Prof. Dr. Paul Silva, Yeni Akit’e yaptığı açıklamada, “Müslüman adını taşımayı değil, İslam’ı yaşayan bir Müslüman olmayı istiyorum” dedi.

Hristiyan inancı ile yaşarken İslam’la şereflenen İngiliz profesör Paul Silva; yaşadığı heyecanı, dinimiz İslam’dan nasıl etkilendiğini ve Müslümanlığa bakışını Yeni Akit’e anlattı. Kendisini en çok etkileyen şeyin ezan-ı şerifin sesi olduğunu belirten Nişantaşı Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Paul Ade Silva, “Ailemde Hıristiyan ve Musevi olmak üzere 2 ana din vardı. Ben bu dinlerin içinde büyüdüm. Yakın çevremin ise büyük bir bölümü Hırıstiyandı. İslam dinini ergenlik yaşlarımda Türk arkadaşlarımın vesilesi ile tanıdım. İslam’ı uzun uzun araştırdıktan sonra 2018 yılında Müslüman oldum. Zaten Allah’ın birliğine inancım vardı. Oruç tutmanın, ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunmanın, dua etmenin önemli olduğunu biliyordum. Mekke’ye gitmek ise istediğim en önemli şeylerden birisi. Sonradan şunu farkettim ki İslam’ın 4 şartını yerine getirmeden Hac’ca gidebilmek imkansız duruyor. Sadece isim olarak değil ibadetlerimle de Müslüman olmaya karar verdim.” dedi.

“Geçen ay gittiğim müftülükte Ali Hoca eşliğinde yeniden şehadet getirerek Müslümanlığımın şartlarını da yapmaya başladım. 2018 yılından beri amacım sadece Müslüman adını taşımak değil, İslam’ı yaşayan bir Müslüman olmaktı. Çok şükür bu da bana nasip oldu.”

Prof. Dr. Paul Ade Silva kimdir?

“Lisans ve yüksek lisans eğitimimi Londra’da tamamlayan Prof. Silva, uzun yıllar İngiltere’de İngiliz Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak görev yaptı. Şu anda Nişantaşı Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Görevlisi olarak görev yapan Prof. Silva evli ve iki çocuk babası.”

https://www.yeniakit.com.tr/haber/ingiliz-profesor-islamla-sereflendi-992229.html

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