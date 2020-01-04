Bizans İlahisi, UNESCO Listesi’ne Eklendi

Eski Ortodoks Bizans İlahisi, UNESCO’nun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne eklenerek, onurlandırıldı. Karara, Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın önerisiyle adım atılmıştı.

2000 yılı aşkın süredir var olan Bizans ezgisinin, Ortodoks Kilisesi’nin ruhsal yaşamıyla da ilişkili olduğu vurgulandı. Açıklamada, ‘‘2000 yıldan daha uzun süredir var olan Bizans ilahisi, Bizans İmparatorluğu tarafından geliştirilen, ortak müzikal geleneklerin bir bölümünü oluşturan önemli bir kültürel gelenek ve kapsamlı bir müzik sistemidir. Rum Ortodoks Kilisesi’nin ruhsal yaşamının bir parçasıdır ve tapınmayla doğrudan ilişkilidir. Mezmur Okuma Sanatı, genellikle erkek sesiyle ilişkilendirilmiş olsa da, tarih boyunca kadın tapınmacılar kiliselerde var oldu. Müzisyenler, koro üyeleri, besteciler, müzik bilimciler ve uzmanlar dahil olmak üzere birçok kişi, Bizans ilahisinin araştırılmasına, performansına ve yayılmasına katkıda bulundu’’ ifadeleri yer aldı.

Geleneksel Sırp Ortodoks geleneği olan Slava Koruyucu Aziz Günü de, 2014 yılında UNESCO listesine eklenmişti.

UNESCO Kıbrıs Ulusal Komisyonu tarafından, Lefkoşa Üniversitesi UNESCO Başkanlığı ve Lefkoşa Mediazone Üniversitesi’nin katkılarıyla oluşturulan videoyu izleyebilirsiniz. (ortochristian)

https://haber.sat7turk.com/bizans-ilahisi-unesco-listesine-eklendi/

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