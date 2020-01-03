Haşdi Şabi nedir?

Haşdi Şabi, terör örgütü DEAŞ’ın 2014’te Musul’u ele geçirmesi ardından, Şiilerin dini mercisi Ayetullah Ali es-Sistani’nin fetvası üzerine kuruldu. Bu yapı, Iraklı çeşitli Şii milis güçlerinden oluşuyor. Haşdi Şabi içerisinde az sayıda Sünni Arap ve Hristiyan gruplar da bulunuyor.

Haşdi Şabi’deki milis sayısının yaklaşık 120 binden fazla olduğu iddia ediliyor.

Haşdi Şabi bünyesindeki grupların büyük bölümünün İran’la yakın ilişkileri bulunuyor. Bu yapıdaki bazı grupların finansmanının da İran tarafından sağlandığı iddialar arasında yer alıyor.

http://www.hurriyet.com.tr/gundem/hasdi-sabi-nedir-41411364

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...