Yılbaşı münasebetiyle Halep’teki Ermeni Katolik Kilisesinde dünyada barış için ayin yapıldı – Suriye Arap Haber Ajansı – SANA 2020-01-02 Yılbaşı münasebetiyle Halep’teki Ermeni Katolik Kilisesinde dünyada barış için ayin yapıldı SANA Bunu paylaş:Twitter üzerinde paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)Facebook'ta paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)Yazdırmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)Arkadaşınızla e-posta üzerinden paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)Bunu beğen:Beğen Yükleniyor... Related Yayımlanan kategori: Haberler ve Türkçe
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