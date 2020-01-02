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Yılbaşı münasebetiyle Halep’teki Ermeni Katolik Kilisesinde dünyada barış için ayin yapıldı – Suriye Arap Haber Ajansı – SANA

2020-01-02

Yılbaşı münasebetiyle Halep’teki Ermeni Katolik Kilisesinde dünyada barış için ayin yapıldı

SANA

Yayımlanan kategori: Haberler ve Türkçe

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