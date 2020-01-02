Şuurlu Müslümanlar ‘Noel’den uzak durdu

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Sağduyulu medyanın yayınları ve ilahiyatçıların uyarıları sonuç verdi… İslam’ın manevi değerlerinin farkında olan vatandaşlar, 2020 yılına ülkemizin selameti için dualarla girerken, Batı’nın çirkin uygulamalarını örnek alan taklitçi zihniyet ise, Miladi yılbaşına zil zurna sarhoş girerek, yine rezilliklerle gündeme geldi.

İslam’ın manevi değerlerinin farkında olan vatandaşlar, 2020 yılına ülkemizin selameti için dualarla girerken, Batı’nın çirkin uygulamalarını örnek alan taklitçi zihniyet ise, Miladi yılbaşına zil zurna sarhoş girerek, yine rezilliklerle gündeme geldi.

‘Değerlerin yok olmasına çanak tutuyorlar!’

Yılbaşı kutlamalarının manevi değerlerimizin yok olmasına çanak tuttuğunu ifade eden Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar, “Yılbaşı olayının hiçbir dinle alakası yok. Tamamen pagan kültüründen Batı’nın, emperyalistlerin kabul etmesi sonrası ortaya çıktı. Gerçek Hristiyanlık anlayışında olanlar, bu olayı kutlamıyor. Tarihi, kültürü, edebiyatı ile oynanan millet haline geldik. ‘Malum kesim’ dediğimiz zihniyet ise bu duruma çanak tutuyor. Türkiye tarihiyle, kültürüyle oynanmış bir millet. Yani kendi atasının, dedesinin anlayışını okuyup anlatamayan bir nesil haline getirildi. Örfümüzden, milliyetimizden, kimliğimizden alıkoyup, beynen kendilerine köle etme anlayışı devam ediyor ve bu büyük bir tehlike. Elbette Mümin kardeşler dua ettiler. Peki o geceyi kutlayanlara şunu sormak isterim; Somali’de, Suriye’de, Irak’ta ve birçok yerde öldürülen Müslümanların kanı için mi kadeh kaldırdılar? Herkes aklını başına alsın, birilerine adapte olarak kültürümüz dışı eğlenmeye zamanımız yok” şeklinde konuştu.

AGD Ankara İl Başkanı Ahmet Şanver de, “Toplumumuz, Batılılaştırılmaya, kültürü yok edilmeye ve o kültürü kabul etmeyenlerin bile o kültüre zorlamaya çalıştıkları bir tehditle karşı karşıya. Bu sadece şimdi değil, yıllardır, Osmanlı’nın son yıllarından itibaren bizi kendi kültürümüzden ayırmaya çalıştılar. Öyle bir hale geldik ki, hiçbir ahlaki ve örfi temele dayanmayan bir biçimde yılbaşı kutlamaları dayatılıyor. İnsanlar yılbaşını kutlarken, yılbaşının kutlanmaması gerektiğini veya domuz etinin haram olup, yenmemesi gerektiğini ve alkol alınmaması gerektiğini birileri ifade ettiği zaman, karşı taraf bunu kaldırmıyor ve tepki gösteriyor. Biz Türkiye’nin birçok yerinde Noel’in haram olduğunu söyledik, dikkat çekmeye çalıştık. Ama yılbaşının sabahı tatil olduğu için insanlar, ‘Nasıl daha fazla içerim, eğlenirim?’ derdine düşüyor. Biz bu konuda insanları uyarırken bile tepkiyle karşılaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Dinimizce haram olan yılbaşı kutlamalarının, git gide yaygınlaşmasına rağmen şuur sahibi kesim, Miladi yıla el açıp dua ederek girdiler. Anadolu Gençlik Derneği tarafından düzenlenen programla 81 ilde Mekke’nin Fethikutlanırken, Erzurum’u doğal afetlerden korumak için yaklaşık 500 yıl önce Pir Ali Baba tarafından başlatılan ‘Binbir Hatim’ geleneği bu yıl da Erzurum’da sürdürüldü.

‘Sarhoş girdiler’

Öte yandan, Batılı uygulamaları örnek alan taklitçi zihniyet her yıl olduğu gibi bu yılda türlü türlü rezilliklerle yeni yıla girdiler. Şehirlerin büyük meydanlarında toplanarak yılbaşı kutlamaları gerçekleştiren bu zihniyet, alkolü su gibi akıtıp, bardakları havada tokuşturdular. Sapkın zihniyeti kontrol etmek içinse, güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sabaha kadar mesai yaptı.

https://www.yeniakit.com.tr/haber/suurlu-muslumanlar-noelden-uzak-durdu-989122.html

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