Suroyo FM: Süryanilerin Kuzey Suriye’deki yeni radyo kanalı — Gazete Karınca

HABER MERKEZİ – Süryanilerin yeni radyo kanalı Suroyo FM, Yaldo bayramında yayın hayatına başladı. Üç farklı dilde yayın yapacak olan radyonun amacı, Süryaniler ve tüm Hıristiyan halkları kapsayan güncel haberler paylaşmak.

Çeviri-derleme: Marta Sömek

Kuzeydoğu Suriye’de, Süryaniler Suroyo FM adlı radyo istasyonu ile medyada yeniden yerini aldı.

Suroyo FM, Yaldo bayramında Kamişlo ve Derik şehirlerini kapsayan test yayınlarına başladı.

Radyonun yakında Hasake’de de dinlenebileceği ifade edildi.

İstasyon üç dilde yayın yapacak: Süryanice, Ermenice ve Arapça.

Suroyo FM, Süryaniler ve tüm Hıristiyan halkları kapsayan güncel haberler paylaşmayı hedefliyor.

Radyoda yer alacak olan program kategorileri arasında kültür, eğlence, spor, tartışma ve çocuk programları ile güncel haberler bulunuyor.

Suroyo FM yöneticilerinden Maria Hanna, radyonun ana görevinin bölge halkları ile diyalog kurulmasını sağlamak olduğunu belirterek, “ilk başta insanlarımıza odaklanacağız ancak bölgedeki diğer insanları da ihmal etmeyeceğiz” diyor.

Hanna, “Zamanla Ermenilere, Araplara ve Kürtlere de kendi dillerinde ulaşmaya çalışacağız, böylece halkımızı daha iyi anlamalarını sağlayabiliriz” diye belirtiyor.

https://gazetekarinca.com/2020/01/suroyo-fm-suryanilerin-kuzey-suriyedeki-yeni-radyo-kanali/

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