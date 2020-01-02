Papa’ya bak sen!

***Metinde yer alan görüşler yazar(lar)ına ait olup, HyeTert’in görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.***

HAŞMET BABAOĞLU

Bir ahbabım yeni yılın ilk dakikalarında mesaj attı.

Oturduğu kıyı kahvesinde etrafı kahkahalar çınlatmaya başlamış.

Bakmış, arka masadaki gençler kendilerini neredeyse gülmeye zorluyorlar.

Bizimkinin “n’oluyor?” diye baktığını görünce gençlerden biri “yeni yıla nasıl girersek, bütünyıl öyle geçermiş” deyip eklemiş; “Durma abi, sen de gül!“

İnsan, takvim yapraklarına “iman“ ettiğinde sonuç çoğu kez böyle komik oluyor işte!

***Yok! Yine de işaretler önemlidir, diyorsanız…

En düz takvimler bile geleceğe dair bir takımfizik ve metafizik işaretlere gebedir, diye düşünüyorsanız…

Saatler 2019’dan 2020’ye doğru akarken ilginç şeyler oldu dünyada…

Mesela Bağdat’taki Amerikan Büyükelçiliği’nin Şii Haşdi Şabi milislerince işgali çok kritik…

İnsan ister istemez, 1980 sonrası Türkiye dahil bütün bölgenin siyasal/sosyal yapısını değiştiren bir olayı; 4 Kasım 1979’daTahran’daki ABDBüyükelçiliği işgalini hatırlıyor.

Irak‘ı 2020’de çok konuşacağız.

Kesin!

***Ama ben şimdi başka bir “işaret“e dikkat çekmek istiyorum.

Siz de görmüşsünüzdür…

Yılın ilk saatlerinde ajanslar Vatikan‘dan bir görüntü geçti dünyaya ve ortalık karıştı.

Papa Francis meydanda toplanmış kalabalığın arasından uzanıp elini tutarak kendine doğru çeken kadının ellerineöfkeyle defalarcavurdu.

Katoliklerin (dikkat bütün Hristiyanların değil) manevi lideri belli ki kadının ısrarından rahatsız olmuştu.

***İster misiniz, bu yıl Vatikan’ınkalan sonyaldızlarınındöküldüğüyıl olsun.

Malum, Papa Francis‘in zaten keyfi kaçık.

Kilise pedofili ve mali yolsuzluk skandallarıyla çalkalanıyor; her gün yeni bir rezaletortaya çıkıyor. (Bir tek bizim Ertuğrul Özkök bunun farkında değil, o kadar ki, kendini kaybedip bizim diyanete örnek dini lider olarak gösteriyor Papa’yı!)

Twitter’a baktım…

ABD’den Filipinler’e kadar herkes tartışıyor.

“Papa da insan, ne bekliyordunuz” diyen var; “Papa sınırsız yumuşaklığın sonunu Hz. İsa’dan biliyor” diye hafiften ironi yapanı var. “İnananlar orada kendilerine azıcık da olsa temas edilmesini istiyorlar, o kadını dövmek utanç verici” diyen de var.

***Sonuç?

Bu Papa’nın karizma dönemi kapandı. Orası net!

Ancak sanırım dünyanın yapmacıklıklar üzerine kurulu bütün “sahne“leri çatırdıyor, çatırdayacak.

https://www.sabah.com.tr/yazarlar/babaoglu/2020/01/02/papaya-bak-sen

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...