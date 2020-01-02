“Aman Libya’ya Dikkat!”

‘’Ey iman edenler! Sizden olmayan ve sizinle aynı inancı, aynı hedefleri paylaşmayan gerek kâfir, gerek münafık olsun, hiç kimseyi kendinize yakın bir sırdaş, bir müttefik ve samimi bir dost edinmeyin! Çünkü onlar, size fenalık etmekten asla geri durmazlar; hep sıkıntıya düşmenizi isterler. Size karşı kin ve düşmanlıkları, ağızlarından taşmaktadır. Baksanıza, sürekli aleyhinizde propaganda yapıyorlar. Kalplerinde gizledikleri nefret ise, açığa vurduklarından çok daha büyüktür! Eğer aklınızı kullanıyorsanız, işte zalimleri tanıyıp onlardan korunmanızı sağlayacak ayetlerimizi size açıkça bildirdik! (Ali İmran S. 118) İlahi Mesajında ve diğer Ayet-i Kerimelerde ve bilhassa her gün Namazlarımızda defalarca okuduğumuz Fatiha Suresi’nde fert, toplum ve Ülke dostlarımızı, arkadaşlarımızı, yöneticilerimizi seçerken çok dikkatli olmamız hususunda uyarılmaktayız!

Yıllar önce “Aman Türkiyem Çok Dikkat!” ve ‘’İktidarımız BOP’u çökertti! Aman İran Dikkat ve İran’a Dikkat’’ başlıklarımızla kaleme aldığımız yazılarımızda Irak ve Suriye’de oyuna gelmememiz için kardeşlik vazifemizi yapmıştık! Uyarılarımızda yanılan olmayı çok isterdik! Heyhat ki hem Suriye‘de hem Irak’ta ve işgalle bölündükten sonra Kuzey Irak’ta işgal, kan ve gözyaşı durmaksızın devam ediyor!

Şeytani güçler önce taşeronları Irak Kralı Hüseyin Saddam’ı İran üzerine saldırttılar. Sekiz yıl İran şehirleri milyonlarca gazi ve şehitleriyle harabeye dönüştürüldü!

İran’ı ezen Emperyalist güçlerin verdikleri devasa silahlarla güçlenen Irak’ı, İsrail için tehlike olacak endişesiyle Kuveyt’e saldırttılar! Teşvik ettiler! Göz yumdular! Kuveyt’e girmemesi için başta Merhum Erbakan hocam olmak üzere Irak Kralı Saddam ikna edilmeye çalışıldı! Bu oyuna gelmemesi için uyarıldı!

Müslüman Liderlerin ve Ülkelerin uyarılarını dinlemeyen Irak Kralı Saddam, Kuveyt‘e girince ABD sözünde durmadı Kuveyt’i işgal gerekçesiyle yerli gafil ve hainlerin işbirliğiyle Irak’a girdi! İşgal etti! En sadık dostu Kral Saddam’ı idam ettirdi! Böldü! Parçaladı! ABD ve işgal güçleriyle işbirliği yapan, işgale çanak tutan bir kısım Sünni ve ŞİA taraftarlarına bile bugün Saddam devrini özler hale getirildi!

Bugün, Yemen’de de aynı oyunlarla İran ve Suudi Ülkeleri kullanılarak ülke ikiye böldürtüldü! Sonuç yine işgal yine kan ve gözyaşı!

Osmanlı Cihan Devleti’nin yıkılması ve “saltanatı kaldırdık” oyunuyla Hilafet (Liderlik) Müessesesinin yok edilmesinden sonra Müslümanlar eliyle Müslüman coğrafya Mazlum Coğrafyaya dönüştürülmeye halen devam ediliyor!

Emperyalistlerin hedefinde de Milli Kahraman Ömer Muhtar Şehidimizin Emaneti olan Libya’yı fiili işgal var! Çoktandır göz koydukları Libya, Saddam’ın akıbetinden ders almayan Muammer Kaddafi‘nin tasfiyesiyle başlayan kanlı süreçte yutulmak için Beşli Çete Canavarlarının masasına konmuştur! Ne garip tecellidir ki dün; Kral İdris Senusi’ye birlikte darbe yapan Albay Kaddafi’nin silah arkadaşı ve darbenin 2. adamı işbirlikçi-hain Halife Hafter bugün, 5’li çetenin kuklası olarak Libya’yı altın tepside emperyalistlere sunmaya çalışmaktadır! Bu durumu gördüğümüzde, Kaddafi’nin katledilmesindeki derin planı ise çok daha iyi anlıyoruz

O Libya ki; Soydaşlarımızın canlarının ve namuslarını korumak adına yaptığımız 1974 Kıbrıs Barış Harekâtımızda Üyesi olduğumuz NATO Ülkeleri halkı Müslüman Ülkelerin çoğu Türkiye’mize ambargo uygularken Petrolüyle, Silahıyla ve Maddi yardımıyla Ülkemizin yanında olmuştur! Katledilen Kaddafi’nin, cephane yüklü kasaları sırtına alıp Kargo Uçağına taşıyış fotoğraflarını unutmamız asla mümkün değildir!

Dost ve kardeş Libya’ya ABD ve diğer Şeytani güçler uyduruk bahaneyle 1989 yılında ambargo uyguladılar! Ne acı ki bu ambargoyu ilk uygulayan o gün ki Süleyman Demirel Başbakanlığındaki Türkiye hükümeti oldu!

Aynı yıllarda, aynı masonik iktidar, Ermenistan, Azerbaycan’ı işgal ettiğinde Ermenistan’a hava, kara ve denizyollarını açarken, dost-kardeş ülke Libya’ya kapatmıştı! Halen Mecliste varlığını sürdüren Mandacı Muhalefet de bugün maalesef aynı zihniyettir!

Osmanlı’nın asırlarca koruduğu Kaptan-ı Derya Hayreddin Paşa ve ordusunun emaneti ve Kabr-i Şerif’i Başkent Trablusgarp’ta bulunan Muğlalı Kaptan-ı Derya Turgut Reis ve Ordusunun emaneti İslam Ülkesi Libya’yı ve tüm Afrika’yı korumak bizim İmani ve İnsani görevimizdir!

Ama, “Bir mümin yılan deliğinden iki defa ısırılmaz!” Hadis-i Şerif’i ve “Dimyat’a Pirince giderken, evdeki bulgurdan olmamalıyız!” Atasözünü iyi düşünerek adımlarımızı dikkatle atmalıyız! Geçmişten ders alarak ihtiyatlı, temkinli ve basiretli adımlar atmalıyız! Bin düşünüp, bir karar vermeliyiz! İmanımızın ve Müslümanlığımızın gereği mutlaka arabulucu görevini üstlenerek her zaman olduğu gibi mazlumdan yana olmalıyız!

Başta ABD ve Rusya olmak üzere, Emperyalist Devletlerin Suriye ve Irak’ta yaptıkları gibi Şeytani tuzaklarına ve aldatıcı sözlerine asla güvenmemeliyiz!

Hasanlarla Hasanları, Meryemlerle Meryemleri Müslümanlara vurdurarak, Hansların ve Mariaların o ülkeleri işgalle parçalamalarına asla ama asla alet olmamalıyız!

Aksi halde, gelecek nesiller ve Tarih yanlış adım atanları asla affetmez! Allahımız ise hiç affetmez!

Allah (c.c), Müslümanları Müslümanlara musallat eylemesin! Ve Müslümanlarla Müslümanları imtihan eylemesin! Korktuklarımızdan emin, umduklarımıza nail eylesin! Amiin!

Salı Akşam saat 20.30’da, Akit TV ve Kanal 68 TV’den canlı “MİLLİ DİRİLİŞ” programında daha kapsamlı anlatabilme temennisiyle Allah’a emanet olunuz!

Hak, adalet, ilim, iman ve terbiyeyle oluşacak ahlak ve irfan toplumuyla Fethin sembolü Ayasofya’mızın açılması, Mescid-i Aksa’mızın özgürlüğü ve tatil olması dileğiyle Cuma Bayramımız kutlu olsun. Selâm, sevgi ve duayla…

https://www.yeniakit.com.tr/yazarlar/sevki-yilmaz/aman-libyaya-dikkat-30869.html