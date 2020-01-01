Yusuf Kavaklı’dan ‘Christmas’ tatili tepkisi: Hiçbir Hristiyan ülkesinde ‘Ramazan Bayramı’ tatili gördünüz mü?

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Yeni Akit’e konuşan İstanbul emekli Müftü Yardımcısı Yusuf Kavaklı, 1 Ocak’ın resmi tatil olmasına tepki göstererek, ” ‘Yılbaşı bir Hristiyan adetidir.’ diye bas bas bağırıyoruz. Onlara benzeyerek Aralık ayı boyunca hazırlık yaptığımız ve o geceyi kutlamalarla geçirdiğimiz gibi bir de 1 Ocak’ı resmi tatil yapıyoruz. Bunun dinimizde kabul edilebilir hiçbir tarafı olmaz.” dedi.

Taha Emre ÖZDEMİR

“Müslüman bir kişinin yılbaşı ile ilişkisi olmaz.” ifadesini kullanan Kavaklı, Hristiyanların yılbaşında Hazreti İsa’nın doğum gününü kutladıklarına dikkat çekerek, “26 Haziran tarihinden itibaren başlayan tüm bu günler onların dinine ait birer etkinlik. Biz Hristiyanların kutsal gününü almışız. Yetmezmiş gibi hazırlıklarını da koskoca Aralık ayına yaymışız. Bu da yetmezmiş gibi yıllardan beri 1 Ocak tarihini resmi tatil ilan etmişiz. Müslüman bir ülkede Christmas tatili olur mu? Bunu kabul etmemiz mümkün değil.” şeklinde konuştu.

“Hiçbir Hristiyan ülkesinde ‘Ramazan Bayramı’ tatili gördünüz mü?”

“Siz hiçbir Hristiyan ülkesinde Kurban Bayramı’nın ya da Ramazan Bayramı’nın tatil edildiğini gördünüz mü?” diye soran Kavaklı, “O zaman bize ne oluyor da Hristiyanların Hz. İsa’nın doğum gününü kutladıkları dini bir ritüeli Müslüman ülkesi Türkiye’de kutluyor ve resmi tatil günü ilan ediyoruz? Bu ülkede Müslümanlar kandil gecelerini ibadetle geçirir. Hiçbir kandil gecesinin sabahı ise resmi tatil olmaz. Burada büyük bir tuzak var ve maalesef yetkililerimiz bu tuzağa düşüyor.” ifadelerini kullandı.

“Bu vebali ödeyemeyiz”

Milli Piyangoya ilişkin de açıklamalarda bulunan Yusuf Kavaklı, “Piyango ülkemizde bir açmaz haline geldi. Piyango hayatları perişan eden bir kumar çeşididir ve başındaki ‘Milli’ ifadesini kesinlikle kabul etmiyoruz. Bakın harama helal denirse Allah muhafaza dinimizden oluruz. Piyangonun başındaki ‘Milli’ ifadesi derhal kaldırılmalı. Yoksa devletin desteği ile bu günahın haram olduğunu inkar eden insanların vebalini ödeyemeyiz.” dedi.

https://m.yeniakit.com.tr/haber/yusuf-kavaklidan-christmas-tatili-tepkisi-hicbir-hristiyan-ulkesinde-ramazan-bayrami-tatili-gordunuz-mu-988686.html

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