PATRİK SAHAK II. HAZRETLERİ’NİN YENİ YIL MESAJI

Tekrar yeni yıl. Dünya’mız güneşin etrafındaki milyarlarca turundan birini daha tamamlıyor. Güneş eski, dünya eski. Fakat ikisi de hep yeni kalmak, yenilemek ve yenilenmek için her türlü yetiyle donatılmışlar. Eski ve yeni, aynı madalyonun iki yüzüdür sadece. Tanrı eskinin içerisinde yeniyi saklamıştır ve doğru an geldiğinde eski zamanlar yenilerine kapı açar.

Patriklik Makamımız da eskidir, fakat eskimemiştir. İstanbul’daki tarihi makamımız, zaman içerisinde yenilenerek ve kendi halkını yenileyerek, tarihteki yolculuğuna devam etmektedir. 1461’den itibaren, hemen hemen altı yüzyıl, Patriklik Makamımız, görkemli bir kuyrukluyıldız gibi zamanın derinliklerine süzülür ve Cemaatimizin gök kubbesinde görkemle parıldayan birçoklarını birbirine harmanlar.

Patriklik Makamı’nın uzun süreli yolculuğuyla kıyasladığımızda, bizlerin ömürleri ne kadar da kısa. Ne olaylar yaşandı, kimler geldiler ve O’nun gölgesinden geçtiler. Türlü türlü badireler atlattı bu Makam, çeşitli kara bulutlar O’nun gözettiği kiliselerin ve cemaatin üzerine zehir saçtılar. Görkemli günlere tanıklık ettiği gibi, yalnızlık günlerini de gördü. Fakat inançlı halkı sayesinde güvenli ve kendinden emin bir şekilde günümüze ulaştı. O, cemaat içindeki sağlam kurumsal yapı sayesinde kendini kanıtlamış bir sağlamlıkla, bizlere kadar ulaştı.

İşte, Patriklik Makamı, geçmişin yükünü ve mahsulünü, omuzlarının üzerinde yüklenmiş, emin adımlarla, yeni seçilen 85. Patriği’nin önderliğinde geleceğe doğru ilerliyor. Yeni yıl, İstanbul Ermenileri için kelimenin tam anlamıyla “yeni” olacak. Bu yeniliği selamlamak için ihtiyaç olan her şeye sahibiz: arzu, birliktelik, güç ve tabii ki imanlı halkımızın göğü sarsan samimi dualarının bir cevabı olan Tanrı’nın desteği ve yardımı. “Yeni”yi tüm boyutlarıyla karşılamaya ve geleceğin belirsiz tüm rüzgârlarına karşı koymaya hazırız. Haçımızı çıkartarak ve “Emmanuel” olan Tanrı’ya güvenerek, 2020’nin tüm sürprizlerine ve mücadelelerine göğüs germek için buradayız.

Aile ortamlarında veya salonlarda, süslenmiş ağaçların bir rüyayı andıran gölgesi altında, bereketli ve şen sofralar etrafında toplanarak, bin bir türlü iyi dilekle yeni yılı karşılayacağız. Bir kez daha, Mezmur’un sözlerini hatırlayacağız: “Ne iyi, ne güzeldir, Birlik içinde kardeşçe yaşamak! Çünkü RAB orada bereketi, sonsuz yaşamı buyurdu” (Mezmur 133.1,3). Sevgi yaşamın temeli ve amacıdır. Sevgiyi yaşamak ve kutlamak için vesile olan her davranış, Tanrı’yı hoşnut edecek, bereket dolu andır. Gelin, sevginin ant içmiş evlatları olarak, mutlu ve huzurlu kalplerle bu anın coşkusunu ve mutluluğunu paylaşalım.

Yeni yılın şu anı ve mevsimi, hayatımızı ve var oluş amacımızı yeniden keşfetmek için, farkında olmadan bizleri daha derin düşüncelere sevk eder. Tüm yaratılmışlar kendi kısa yaşamları süresince, mutlaka kendilerinden daha büyük bir sistemin yararı ve sürekliliği için yaşarlar. Bizlerin bireysel yaşam amacı, kişiliğimizi geliştirmenin yanı sıra, sevginin ve hizmetin bir borcu olarak başkalarının yaşantılarını da güzelleştirmek, zenginleştirmek ve mükemmelleştirmektir. Gerçekçi, işlevsel ve Mesih’in temel öğretisini açıklayan sevgi budur: “Hiç kimsede, insanın, dostları uğruna canını vermesinden daha büyük bir sevgi yoktur” (Yuh. 15:13). Sevginin anlamını bir diğer deyişle Vahan Tekeyan’ın sözleriyle hatırlayalım: “Sevgi ekmeğine sen de maya ol”.

Dekanlığım döneminde, Tüm Ermeniler Katolikosu Kadasetli Karekin II. Hazretleri’yle geçen samimi bir diyalogumu anımsıyorum. Katolikos Hazretleri, yaşam amacını belirtirken, yukarıdaki satırlarda vurgulanan Hristiyanlık yaklaşımını çok iyi açıklamıştı. Katolikos Hazretleri, “Ben aktarmak istiyorum” demişti, “Ana Taht’ı bizden sonraki nesillere, günümüz koşullarından çok daha parlak, gelişmiş ve mükemmel halde aktarmak istiyorum. Bu işi bizden daha iyi gerçekleştirecek bir din adamı nesli yetiştirmek istiyorum. Bizlerden daha çalışkan episkoposlar olsunlar, daha bilge rahipler, daha faal pederler, daha inançlı bir halk ve tüm Ermenilerin ruhani kalbine dönüşmüş etkili bir Ana Taht. Benim yaşamım bu büyük rüyanın gerçekleşmesi için bir köprü olsun”.

Düşüncem o ki, Katolikos Hazretleri’nin yaşamına ve görevine karşı bu yaklaşımı, her birimize örnek olmalıdır. Bizlere, tarihi manastırlarımız ve mabetlerimiz de bu yönde ders veriyor. İmanlı insanların ayaklarına kaide olmak için, onların yürürken üzerlerinden geçmeleri arzusuyla, mabetlerin dibinde gömülmeyi tercih eden atalarımızın bulunduğu manastır ve mabetler.

Bizler de başkaları için yaşayan kaideler ve köprülere dönüşelim. Günümüzden daha barışçıl ve mutlu insanlığın var olması için, gelin, bulunduğumuz köşeyi gönüllü hizmetle dolduralım. Hepimizi toza dönüştürecek zamanın eleğine karşı, bizlerin en iyi cevabı ve zaferi kuşkusuz bu olacaktır. Tanrı’nın bizlere bahşettiği iyilikleri gayretlerimizle katlayarak başkalarına aktararak ve böylece iyiliğin sonsuz varlığını tesis ederek yaşam amacımızı bu yer kürede geliştirelim. Biliyoruz ki, hayatın her alanında gerçekleştirilen bir işe katılan özen ve sevgi mucizevî sonuçlar doğurur. Tanrı ve dünya 2020’de gerçekleştireceğimiz hizmetin mucizelerini bekliyor.

Yeni Yıl vesilesiyle Türkiye Ermenileri Patrikliği’ne bağlı tüm din adamlarını, cemaat yaşantımızda faaliyet gösteren tüm kurumlarımızı ve kilisemiz evlatlarını pederane sevgiyle selamlıyoruz. Tanrı kilisemizi sarsılmaz kılsın ve göksel ışığıyla cemaatimizin evlatlarını aydınlatsın.

Hristiyan olan bizler, yeni yılı her şeyden önce geçmiş yıl için Tanrı’ya hamd ederek karşılarız. Sağlık, başarı, mutluluk ve esenlikle, bizi bekleyen yeni 365 günün tadını çıkartabilmek için Tanrı’dan dileriz.

Kutsal Doğuş mevsimi ve Yeni Yıl anı gelecek vaat eden bir iyimserlikle yüklüdür ve Yeni Yıl sevinci havada asılı durmakta. Bizler de tüm insanlığı kucaklayan Yeni Yıl’ın sıcak duygularına katılalım. Yeni Yıl’ın eşiğinde, her biriniz için en iyiyi ve aydınlığı diliyorum. İyi melekler, Tanrısal eşsiz bereketler olan sevgiyi, esenliği, sağlığı ve mutluluğu göklerden yağdırsınlar.

Mutlu Yıllar

SAHAK II.

Türkiye Ermenileri Patriği

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