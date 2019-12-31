Yılbaşını kutlamak Hristiyanlara benzemektir!

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Yılbaşına sayılı günler kala yılbaşı kutlamanın caiz olmadığını belirten Diyanet Bir-Sen Genel Başkanı Hasan Türüt, “Yılbaşını Kutlamak Hristiyanlara Benzemektir ve Haramdır” dedi.

Yılbaşına sayılı günler kala yılbaşı kutlamanın caiz olmadığını belirten Diyanet Bir-Sen Genel Başkanı Hasan Türüt, noel kutlamasının Hıristiyanların dini bayramlarından biri olduğunu, yılbaşının ise bir kültür gibi algılanması gerektiği yönündeki görüşleri kabul etmediğini ve israf ve içkili eğlenceler tertip edilerek kutlamanın din de yeri olmadığını belirterek şunları söyledi:

“Bir görüş, Hz. İsa’nın doğum günü olan 25 Aralıkta başlayan noel kutlamalarının Hıristiyanların dini bayramları olduğunu, bu nedenle Müslümanlar tarafından kutlanmasının caiz olmadığını ifade ediyor. Diğer bir görüş ise, yılbaşının anneler günü gibi kutlanan kültürel bir gün olduğunu ve harama bulaşmamak kayıt ve şartıyla kutlanmasında herhangi bir sakınca bulunmadığı belirtiliyor. Birinci görüşe katılıyoruz, ancak ikinci görüşe katılmamız mümkün değil. Zira yılbaşı da Hıristiyanlar tarafından kutlanan bir eğlence, eğer kültür olarak adlandırılıyorsa yine bu kültür de bize yabancı olan bir eğlence biçimidir. Bu nedenle yılbaşı eğlencesini basit bir eğlence gibi düşünüp geçiştiremeyiz.

Hıristiyan âleminde yılbaşının özel bir yeri var. Günler öncesinden hazırlıklar yapılır, çam ağaçları alınır, süslemeler yapılır, içkiler hazırlanır, hediyeler verilir. Anne-baba ve diğer büyükler bu günler de hatırlanır. Bu Müslümanlara ters olan bir adet veya kültürel bir davranıştır. Bu itibarla yılbaşı eğlencesini kabul etmemiz doğru olamaz.

Öte yandan yılbaşı öncesinde yapılan hazırlıkların israfa neden olması sebebiyle haram olması dikkate alınması gereken bir husustur. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşullarda dikkate alındığında yılbaşı için yapılan tüm masraflar haramdır ve dinen caiz değildir. Mâide Suresi 88. Ayette Cenabı Allah şöyle buyuruyor: “Allah’ın size rızık olarak verdiklerinden helâl ve temiz olarak yiyin ve kendisine inanmakta olduğunuz Allah’a karşı gelmekten sakının.” Dolayısıyla Allah’ın bize verdiği temiz ve helal rızkı yılbaşı gecesinde harama çevirmek Müslüman için doğru değildir. Hıristiyanlar gibi yiyip içmek, eğlenmek küfre götürür!

Yılbaşı gecesi için milyonlarca çam ağacı kesilecek! “Ormandan bir dal kesenin başını keserim!” diyen Fatih’in torunları, Hıristiyan adetlerine uymak için ağaçları katlederek ülkemizin akciğerine zarar verecek! Bunu kabul etmek mümkün mü?

Yılbaşı gecesini kutlamak amacıyla bir araya gelip eğlenmek; hindi yemek, kumar oynamak, tombala çekmek, içki içip eğlenmek, piyangobileti almak haramdır. Bu geceye mahsus yapılan her şeyin israfa neden olması sebebiyle haramdır. İçki içerek eğlenmek çirkin işlerden biridir. Cenabı Allah, “İçki, kumar… şeytan işi iğrenç şeylerdir. Bunlardan açının ki kurtuluşa eresiniz.” (Mâired 5/90) buyuruyor.

Müslümanlar için yılbaşının diğer günlerden ayrı olarak bir önemi olmamalıdır. Bu nedenle bu geceye ayrı bir önem vermek doğru olmadığı gibi, Müslümanlar için sakıncası vardır. Yeni yıl ile ilgili tartışma götürecek çok şeyler söyleniyor. Ancak bu tartışmaların hiçbir faydası yok. Müslümanları uyarmak için bize düşen görev tebliğdir. Biz tebliğimizi yaparız, kişilere düşen görev ise kendi muhasebelerini yapmalarıdır. Mâide Sûresi 51. Ayette Cenabı Allah şöyle buyuruyor: “Ey iman edenler! Yahudileri ve Hristiyanları veli edinmeyin. Onlar birbirlerinin velileridir. Sizden kim onları dost edinirse şüphesiz o da onlardandır…” Müslümanlar, Hristiyan ve Yahudilerin geleneklerine uyarsa onlardan olur. Allah’ın emri açıktır. Yılbaşı kutlamaları kesinlikle günahtır. Bunu biz söylemiyoruz, bunu “Hristiyan ve Yahudilere benzemeyin” diyen Allah Celle ve Celalüh söylüyor.

Diyanet Bir-Sen olarak, ülkemizde barış ve huzurun hâkim olmasını, milletimizin refah içinde yaşamasını, birliğimizin ve dirliğimizin sağlanarak kardeşçe duygular içinde yaşamamızı, İslâm âleminin uyanmasını ve Müslümanların ancak birbirlerine dost olabileceklerini anlamalarını temenni ediyorum.”

https://www.mihraphaber.com/haber/3450541/yilbasini-kutlamak-hristiyanlara-benzemektir

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