Noel mi, rant mı?

***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler ve/veya soykırım inkarcılığı, ırkçılık, ayrımcılık ya da nefret suçu içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, içeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***

23. dönem Kars Milletvekili Mahmut Esat Güven, yüzde 99’u Müslüman olan Türkiye’de de kutlanan yılbaşının, “Noel mi? Yoksa rant mı?” olduğuna açıklık getirdi.

Güven, biz Müslümanların Peygamber Efendimizin (sav) doğum gecesini ‘Mevlit Kandili’ adı altında her yıl ibadetlerle, dualarla ve tövbelerle kutlamakta olduğumuzu hatırlattı.

Noel’in ise Hristiyanlara göre; H.z. İsa’nın doğum gününün kutlandığı Hristiyan bayramı olduğunu da hatırlatan Güven, Hristiyanların Noel’i kutlarken Müslümanların aksine bu geceyi eğlencelerle, içki, kumar ve zina gibi günahlarla kutlamış olduklarına dikkat çekti.

Noel’i kutlayanların bu gecede günahtan günaha girmelerinin bir diğer sebebinin de, Noel’i büyük bir ticari ranta çevirmek isteyen kapitalist sistemin ta kendisi olduğunu da dile getiren Mahmut Esat Güven, “Uzun yıllardır Türkiye’nin de bir Hristiyan kulübü olan Avrupa Birliğine girmesi için, gerek devlet ve gerekse Avrupa hayranları çok istekliler. Avrupa Birliğine girebilmek ve onlara benzemek için son 20 yılda 2000’den fazla yasa çıkartmış olmamıza rağmen, Hristiyanlar bizi Hristiyan kulübüne bir türlü kabul etmiyorlar. Bize önce iyice bize benzeyin, ondan sonra gelin diyorlar. Konuyla ilgili Peygamber Efendimiz (sav) bizlere şöyle buyuruyor, “Kim kendini bir kavime benzetirse, o da onlardandır” Sadece devletimiz değil, insanlarımızın da bir kısmı bilerek veya bilmeyerek Avrupa ve Hristiyan dininin hayranıdırlar. Gençlerimiz kendilerine Avrupa gençliğini örnek alıyorlar. Onlar gibi düşünüp, onlar gibi davranıyorlar.

Sosyetemiz veya sosyete sempatizanları bu gecede günah işlemede adeta Hristiyanlarla yarışıyorlar. Geriye kalanımız da 1 kg portakal, 1 kg elma, biraz fındık, birazda fıstıkla bu geceyi kutlamış oluyoruz. Bu vatandaşlara Noel’i niye kutluyorsunuz diye sorduğunuzda, mahcup bir şekilde Noel’i değil yeni bir yıla girmeyi kutladıklarını söylerler… Erbakan Hocamın deyimiyle (Allah rahmet etsin), “Hadi ordan.! Hadi ordan!”

Bu gecede devletimizde boş durmaz, Noel kutlamalarının emniyet içinde geçmesi için, polisini, doktorunu, hemşiresini bu gecede hazır bulundurur ve polisimiz sarhoşları eve veya hastaneye taşır.

Sözün kısası, 1 kg elma veya portakal ile de olsa dahi, Noel’i veya yeni yılı kutlamaktan uzak durun ki, çocuklarınızda ileride Noel denilen günah batağından uzak durmuş olsunlar.”dedi.

https://www.gazetekars.com/noel-mi-rant-mi-29139h.htm

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...