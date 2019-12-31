Dr. Şenocak gençlere yılbaşı uyarısı: Namus düşmanlarına reyting mi vereceksiniz?

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Hristiyan adeti yılbaşına ilişkin son uyarılarını yapan Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak gençlere seslenerek,”Kadın bedenini kullanan namus düşmanlarına mı uyacaksın? Yoksa seni yoktan var eden Rab’bini mi dinleyeceksin?” diye sordu.

Taha Emre ÖZDEMİR

“İnsanları Allah yolundan çevirmek için bunu yapıyorlar.” diyen Dr. Şenocak, “Ekranlara ve podyumlara kadınları çıkartıyorlar. Bunu gençlerimizi Kur’an-ı Hakim’den uzaklaştırmak için yapıyorlar.” ifadelerini kullandı.

‘İmtihandayız!…’

Dünya hayatımızın bir imtihan olduğunu hatırlatan Dr. Şenocak, “Seni Allah’ın yolundan alıkoymak için yılbaşı gecelerinde şunları bunları ekrana çıkartacaklar. Bedenlerini göstermekten bedenlerini arz etmekten başka mahareti olmayan kadınları sergileyecekler. Adı Ahmet olan, adı Muhammed olan gençler! Bu gece bedenlerini arz eden o kadınları mı dinleyeceksiniz? Yoksa sizi haramlardan uzak durmaya iffetinizi ve imanınızı kuşanmaya çağıran Hazreti Muhammed (SAV)’ı mı dinleyeceksiniz?” şeklinde konuştu.

Yılbaşı kutlamanın bir Hristiyan adeti olduğunu vurgulayan Dr. Şenocak, şöyle konuştu:

“Birinin kızını ötekinin eşini ötekinin de ablasını ekrana çıkarttılar. Hepsinin iffetleri ile oynadılar. O zavallı kadınların yarınları ile oynuyorlar. Sen bu namus düşmanlarına reyting mi vereceksin? Onları mı yoksa seni yoktan var eden Rab’bini mi dinleyeceksin?”

https://www.yeniakit.com.tr/haber/dr-senocak-genclere-yilbasi-uyarisi-namus-dusmanlarina-reyting-mi-vereceksiniz-987654.html

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