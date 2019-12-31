Bir dönemin işkencehanesiydi! Sansaryan Han yeniden ihaleye çıkıyor

Gerek sağ gerekse sol cenahın simge isimlerinin sorgulandığı İstanbul Sirkeci’deki 118 odalı Sansaryan Han, otel olarak işletilmesi için yeniden ihaleye çıkarılıyor. Ermeni cemaati ile Vakıflar Genel Müdürlüğü arasında yaşanan uzun hukuk mücadelesinin ardından restorasyon karşılığı 35 yıllığına kiraya gerilecek Sansaryan Han’ın ilk yıl aylık kirası 80 bin TL olacak.

Ermeni cemaati ile Vakıflar Genel Müdürlüğü arasında uzun süredir hukuk mücadelesine konu olan Sansaryan Han, otel olarak işletilmesi için ihaleye çıkarılıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından duyurulan ihaleye göre, Sirkeci’de 118 odadan oluşan han, restorasyon karşılığı 35 yıllığına kiraya verilecek.

İLK YIL KİRASI 80 BİN TL OLACAK

İlk yıl aylık 80 bin lira olarak belirlenen kira bedeli, dördüncü yıldan itibaren 400 bin lira olacak. Belirlenen bedel üzerinden en yüksek teklifi veren katılımcı, ihaleyi almaya hak kazanacak. 28 Ocak 2020 tarihinde yapılacak ihale sonrasında, hanın restorasyon işlemlerini de alıcı firma üstlenecek.

SAĞ DA SOL DA ORADA SORGULANDI

“Tabutluk” olarak da bilinen İstanbul Sirkeci’deki Sansaryan Han, Hikmet Kıvılcımlı, Nâzım Hikmet, Ahmed Arif, Ruhi Su, Aziz Nesin, Mihri Belli, Alparslan Türkeş, Nihal Atsız, Deniz Gezmiş, Cihan Alptekin gibi hem sol hem de sağ kesimin simge isimlerin sorguya çekildiği yer olarak ün kazanmıştı.

“BİRÇOK KERE GÜNDEME GELDİ”

Ermeni Vakıflar Birliği ve Surp Pırgiç Ermeni Hastahanesi Vakfı Başkanı Bedros Şirinoğlu, ihaleye ilişkin yaptığı açıklamada HABERTÜRK’e şunları söyledi: “Sansaryan Han’ı çok kere gündeme geldi. Zamanın Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Vakıflar eski Genel Müdürü Dr. Adnan Ertem bey ve Patrik eski Genel Vekilimiz Aram Ateşyan ile birlikte bu konu hakkında fikir alış verişinde bulduk.

“ORADA BENİM DE İFADEM ALINMIŞTI”

Hükümet yetkilileri bu mülkün Ermeni cemaatinin olmadığını bize söylediler ve davanın geri çekmesini Ateşyan’a usulünce belirttiler. Dava sonuçlanmış olacak ki yer ihaleye çıkıyor. Hayırlı olsun demek en uygun kelime olur. Benim bildiğim ve bilenlerin söylediği; orası özel şahıs vakfıymış ve vakıf yönetimi zamanında bazı vakıflarımıza yardım etmiş. Orada zamanında benim de ifadem alınmıştı” diye konuştu.

Öte yandan Türkiye Ermenileri Patrikliği vekili Avukat Ali Elbeyoğlu da Habertürk’e açıklamalarda bulundu. Elbeyoğlu, “Sanasaryan Han ve Vakfı için açmış olduğumuz dava sunucunda 2018 yılında Yargıtay 1.Dairesi taleplerimizin tamamını haklı görerek kabul etti. Akabinde karar düzeltme aşamasında ilk verdiği kararı bozdu. Bunun üzerine Anayasa Mahkemesi’ne Türkiye Ermenileri Patrikliği olarak bireysel başvuru yaptık. Konu şu an Anayasa mahkemesi önünde.

Yargısal süreç tamamlanmadan Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün Sanasaryan Han’ın kiraya verilmesi bizim açımızdan kabul edilemez” diye konuştu.

“Sanasaryan Vakıfnamesine göre hanın gelirleri Ermeni Patriği’nin tasarrufunda. Vakfedenin iradesi Osmanlı dan bu yana vakıf malları açısından belirleyicidir” diyen Elbeyoğlu ayrıca “Bu yönde açtığımız dava da İdare Mahkemesinde devam etmektedir.

Han kiraya verilse bile gelirinin Türkiye Ermeni Patriği tasarrufuna bırakılmalıdır” şeklinde konuştu.

“MAHSUS MAHAL DERLER…”

Halk müziği sanatçısı Ruhi Su, Sansaryan Han’ı şu dizelerle ifade etmişti…

“Mahsus mahal derler kalırım zindanda

Kalırım kalırım dostlar yandadır

İk’elleri kızıl kandadır kanda

Ölürüm kardeş aklım sendedir

Artar eksilmeyiz zindanlarda

Kolay değil derdin ucu derinde

Kumhan ırmağında Karaburun’da

Bulurum bulurum kardeş öfkem kındadır

Dirliğim düzenim dermanım canım

Solum sol tarafım imanım dinim

Benim beyaz unum ak güvercinim

Bilirim bilirim kardeş gelen gündedir.”

(Ruhi Su)

https://www.haberturk.com/bir-donemin-iskencehanesiydi-sansaryan-han-yeniden-ihaleye-cikariliyor-2554552

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