BAE 2019’un öne çıkan özellikleri: Papa’nın tarihi ziyaretinden Hazza’nın şaşırtıcı uzay uçuşuna

ABU DABİ 31 ARALIK 2019 WAM BAE birkaç gün içinde, insanlığa ilk “İnsan Kardeşliği Belgesi’ni” sunmanın ve kadınların meclis katılımını %50’ye çıkarmanın yanı sıra uzaya ulaşan başarılarla “Hoşgörü Yılı’na” veda edecek.

BAE Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Dubai Hükümdarı Majesteleri Şeyh Muhammed bin Rashid Al Maktoum tarafından yönetilen BAE Kabinesi, BAE Vizyonu 2021’e ulaşmak için geleceği keşfetme ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etme çabalarını sürdürdü.

Abu Dabi Kraliyet Prensi ve BAE Silahlı Kuvvetleri Yüksek Komutan Yardımcısı Majesteleri Şeyh Mohamed bin Zayed Al Nahyan’ın, BAE’nin stratejik ortaklıklarını güçlendirmeye ve uluslararası toplumda öne çıkan itibarını güçlendirmeye yardımcı olan dünya liderleriyle yaptığı önemli çabaların ve resmi toplantıların bir parçası olarak BAE akıllı dış politikasını uygulamaya ve dünyanın geri kalanıyla ilişkilerini yönetmeye devam etti.

Aşağıdaki raporda, Emirlik Haber Ajansı WAM, 2019 yılında ülkenin ana başarılarından bazılarını vurgulamaktadır: Küresel hoşgörü merkezi 2019 yılında BAE, “İnsan Kardeşliği Belgesi”, Abu Dabi’deki papalık kitle, İbrahimi Aile Evi’nin kuruluşu, Dünya Hoşgörü Zirvesi’ne ev sahipliği ve ilgili diğer girişimler yoluyla küresel bir hoşgörü merkezi olarak itibarını arttırdı.

Şubat ayında “İnsan Kardeşliği Belgesi” imzalandı, inisiyatif, El Ezher Büyük İmamı Dr. Ahmed Al Tayeb ve Katolik Kilisesi Başkanı Papa Francis’in kutsamalarıyla gelecek nesiller için dünya barışına nasıl ulaşılacağı ve birlikte yaşayacağına dair ortak bir bildiri ve el kitabıdır.

5 Ocak’ta Zayed Spor Şehri Stadyumu, dünyanın dört bir yanından 180.000’den fazla insanın katılımıyla Arap Yarımadası’ndaki ilk papal kitleye ev sahipliği yaptı. Etkinlik, hoşgörü, birlikte yaşama, sevgi ve barış değerlerini desteklemedeki rolü nedeniyle bölge ve dünya tarihinde önemli bir andı.

BAE ayrıca Abu Dabi, Al Saadiyat Adası’nda İbrahimi Aile Evi’nin kurulması olan tarihi bir girişim ilan etti. Ev 2022 yılında açılacak ve bir kuruluş altında bir cami, kilise ve sinagog içerecek.

Federal Ulusal Konsey seçimleri BAE, 2019’da Emirlik kadınlarının parlamentoya katılımını %50’ye çıkaran ve ülkenin liderliğinin yeteneklerine olan inancını yansıtan ve onları siyasi karar alma sürecine dahil etme hevesi 4. Federal Ulusal Konsey seçimlerini gerçekleştirdi.

Seçim, seçim organlarının (oy kullanmaya uygun olanlar) üye sayısında 337.000’in üzerine çıkarken, ülke genelindeki toplam oy sayısı 117.592’ye veya potansiyel seçmen sayısının %34.81’ine ulaştı.

Uzaya yolculuk Emirlik astronotu Hazza Al Mansouri, Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) seyahat ederken ülkesi için tarih yazdı ve 1998’deki kuruluşundan bu yana istasyona ulaşan ilk Arap astronotu oldu.

Al Mansouri, uluslararası uzay ajanslarıyla işbirliği içinde 16 bilimsel deney gerçekleştirdi. Ayrıca Muhammed bin Rashid Uzay Merkezi tarafından BAE okulları ile koordineli olarak düzenlenen “Uzayda Bilim” deneylerinden bazılarını gerçekleştirdi.

Diplomasinin güçlendirilmesi BAE, terörizm ve aşırıcılığa karşı küresel çabaları güçlendirmek ve bölgesel ve uluslararası güvenlik ve istikrarı korumak için bölgesel ve uluslararası varlığını güçlendirdi.

BAE ayrıca birçok ülke ile diplomatik ilişkilerini güçlendirmeye devam etti. Mart ayında Kolombiya’nın başkenti Bogota’da büyükelçiliğini açtı ve haziran ayında ülkenin Bulgaristan’ın başkenti Sofya’daki yeni büyükelçiliğinin yeni binası açıldı. Emirlik pasaportu ayrıca, Küresel Pasaport Güç Sıralaması, Passport Index 2019’un sıralamasına dayanarak dünyanın en güçlü pasaportu sıralamasında korudu.

Küresel rekabet gücünün artması BAE, Küresel Rekabetçilik Raporu’ndaki ilerlemesini, 2019 yılında uluslararası alanda 25. sırada yer alarak, Dünya Ekonomik Forumu tarafından yayınlanan prestijli raporda geçen yıldan iki sıra ilerleterek devam etti.

BAE, 19 uluslararası endekste en iyi beş ülke arasında ve 57 endekste en iyi 20 ülke arasında yer aldı.

Alt göstergelerde BAE, küresel olarak ilk olarak ulusal ekonominin istikrarı, ikincisi Bilgi ve İletişim Teknolojisi (BİT), benimsenmesi, dördüncü olarak ürün piyasası ve emtia piyasaları ekseninde geldi.

BAE, nüfus endeksi yüzdesi, mobil abonelik oranı endeksi, insan gücü çeşitlilik endeksi ve hükümetin değişkenler endeksine tepki hızında küresel olarak üçüncü sırada elektrik katkıları oranında ikinci sırada yer aldı.

Ülke ayrıca yasal çerçeveler endeksi, devlet prosedürlerinin düşük yükü, yasal iş çerçevelerinin dijital iş modelini barındıracak şekilde uyarlanması, uzun vadeli hükümet vizyon endeksi, fiber optik İnternet abonelikleri, ücretler ve verimlilik ve risk sermayesinin kullanılabilirliği etkinliğinde dünyada 4. sırada yer aldı.

Ayrıca internet kullanıcıları endeksinde, vergi ve vergilendirme iş rekabeti üzerindeki düşük etkisi ve yenilikçi büyüme endeksinde dünya çapında beşinci sırada yer aldı.

Mevzuat BAE yasama altyapısını geliştirmeye devam etti ve birçok kararname, federal yasalar ve bakanlık kararları verdi, toplumun güvenliğini ve güvenliğini sağlamak ve tüm vatandaşlar için ekonomik ve sosyal istikrarı sağlamak ve hükümet yetkilileri arasında sorumluluk, şeffaflık ve verimliliğin temellerini oluşturmak amacıyla oluşturulmuştur.

2019 yılı, kadınların Federal Ulusal Konsey’e katılımını %50’ye çıkarmak için BAE Başkanı’nın 2019 için 01 sayılı Kararı, işyerinde ayrımcılığın yasaklanması hakkında 2019 tarihli 06 sayılı Federal Kanun Hükmünde Kararname, BAE’de aile içi şiddetin önlenmesine ilişkin 2019 için 10 sayılı Federal Kanun Hükmünde Kararname ve Gerçek Kişilerin İflasına İlişkin 19 sayılı Federal Kanun Hükmünde Kararnamesi’nin kabul edilmesine tanık oldu.

Bakanlar kararlarına gelince, BAE Bakanı Mart ayında, yabancı işçilerin ülkedeki ailelerine ve 2030 numaralı Ulusal Uzay Stratejisine sponsorluk konusundaki karar hükümlerini değiştirme kararını kabul etti.

BAE Bakanı, hükümetin ulusal ekonomiyi geliştirme, işletme sahiplerine maliyetleri azaltma ve BAE’nin rekabet gücünü artırma çabası çerçevesinde bir dizi federal hizmet için ücret değiştirme ve feragat etme kararlarını kabul etti.

Kararlar BAE’de 1.500’den fazla devlet hizmeti için ücretlerin değiştirilmesi veya iptal edilmesi ve 13 sektördeki 122 ekonomik faaliyetin %100 yabancı mülkiyetine izin verilmesi de dahil olmak üzere ekonomik büyümeyi artırmayı amaçladı.

Kabine ayrıca Gelişmiş Beceriler Ulusal Programı ve Ulusal Refah Stratejisi stratejisi de dahil olmak üzere birçok ulusal strateji ve planın yanı sıra Emirlikleştirmeği desteklemek için on stratejik karar dizisini kabul etti.

Üçüncü BAE Hükümeti Yıllık Toplantıları yumuşak güç, 4. Sanayi Devrimi, yüksek öğrenim ve su güvenliği ile ilgili dört ulusal stratejinin başlatılmasıyla sonuçlandı.

2019 ayrıca, BAE Vizyon 2071’in bir çalışma programının başlatılmasını, BAE İşler Bankası’nın başlatılmasını, 160 hedefli meslekte Emirlik vatandaşlarının atanmasını ve Abu Dabi Devlet Okulu’nun lansmanını önceliklendirdiğini gördü.

Ekonomi 2019’da BAE ekonomisi, küresel zorlukları ve gelişmeleri aşma gücünü ve yeteneğini kanıtladı.

Ekonomi Bakanlığı tarafından yayınlanan bir raporda, 2018’de 1.59 trilyon AED ile karşılaştırıldığında, 60 milyar AED’lik bir artış ve %3.77’lik bir büyüme ülkenin gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYİH) bu yıl sonuna kadar 1.65 trilyon AED’ye yükseleceği açıklandı.

BAE Merkez Bankası, 2018 yılında %1,3’e kıyasla bu yıl %1,4’e ulaşması beklenen petrol dışı sektörün büyümesi nedeniyle reel GSYİH’nın 2019 yılında %2,3 oranında büyümesini bekliyor. Ayrıca, petrol sektörünün 2018’de %2,8’e kıyasla 2019’da %5 büyümesini bekliyor.

BAE, 2020 Federal Bütçesini toplam 61.354 milyar AED açık olmadan onayladı, üçte biri sosyal kalkınma sektörüne, üçte biri devlet işlerine, geri kalanı ise altyapıya, ekonomik kaynaklara ve yaşam yararlarına tahsis edilmiştir.

Ülkenin finansal sektörünün 2019’daki en büyük başarılarından biri, küresel konumunu güçlendiren ve Körfez İşbirliği Konseyi (GCC) ve Orta Doğu’daki lider ekonomik konumunu koruyan 3 trilyon AED’in üzerine çıkan bankacılık sisteminin varlıklarındaki önemli artıştı.

BAE, halka sunulan hizmetlerin seviyesini artırmaya yardımcı olan ve binlerce iş fırsatı yaratan önemli kalkınma projeleri gerçekleştirdi. Özel sektör istihdamı 2019 yılının ikinci çeyreğinde yıllık %0,1 arttı.

Petrol sektöründe, Yüksek Petrol Konseyi Kasım ayı başında, 7 milyar varil ham petrol ve 58 trilyon standart metreküp geleneksel gazın tahmini artışıyla yeni hidrokarbon rezervlerini keşfetmesi ve eklemesi BAE’yi petrol ve gaz rezervleri açısından küresel olarak altıncı sıraya yerleştirdi.

Ayrıca, Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi (ADNOC) tarafından kullanılan standart Murban ham petrolü için ham petrolünü satmak için yeni bir fiyatlandırma mekanizması başlatmak için önemli bir karar yayınladı ve Murban’ın belirli alıcılara satılmasıyla ilgili mevcut kısıtlamaların kaldırılmasını onayladı.

Kültür BAE, 2019’da Şarja Dünya Kitap Başkenti unvanının açılışı ve BAE’nin Uluslararası Kültürel Varlıkların Korunması ve Restorasyonu Çalışma Merkezi’nde (ICCROM) kalıcı koltuğunun onaylanması da dahil olmak üzere birçok önemli kültürel etkinliğe ev sahipliği yaptı Dünyanın en büyük üç kitap fuarından biri olma özelliğini sürdürmeye devam eden 38. Şarja Uluslararası Kitap Fuarı, 81 ülkeden 2.000 yayınevinin katılımıyla 2019 yılında yaklaşık 2.52 milyon ziyaretçi aldı.

29. Abu Dabi Uluslararası Kitap Fuarı, 50 ülkeden 1.000’den fazla katılımcıyı çekti ve 500.000’den fazla kitap sergiledi.

Spor 2019’un başında BAE, turnuva tarihinde ilk kez 24 futbol takımının katılımına tanıklık eden 2019 AFC Asya Kupası’na ev sahipliği yaptı. Ayrıca Abu Dabi’de dünyanın dört bir yanından 7.500 sporcunun katıldığı Özel Olimpiyatlar Dünya Oyunları düzenledi. BAE 64 altın, 55 gümüş ve 63 bronz olmak üzere 182 madalya ile en süslü beşinci takımdı.

Jiu-Jitsu’da BAE takımı Eylül 2019’da Dünya Gençlik Kupası ve Romanya’da Balkan Gençlik için Açık’ta 22 madalya ve Abu Dabi’de Jiu-Jitsu Dünya Şampiyonası 2019’da 52 madalya kazandı.

Abu Dabi Uluslararası Deniz Sporları Kulübü Formula 1 Deniz Motoru Dünya Şampiyonası unvanını kazandı ve Abu Dabi Denizcilik Sporları ekibi Formula 2 Dünya Şampiyonası unvanını kazanırken Paralimpik şampiyonu Mohammed Al Qayed, Dubai’deki Dünya Atletizm Şampiyonasında BAE için üç madalya kazandı.

Çevirmen: Esmeralda Angun.

http://wam.ae/tr/details/1395302813465

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