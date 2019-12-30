Teksas’ta kameraların kaydettiği kilise saldırısında iki kişi öldü

ABD’nin Teksas eyaletinde bir kiliseye Pazar ayini sırasında silahlı saldırı düzenlendi, iki kişi hayatını kaybetti. O sırada kilisede bulunan bir başka silahlı kişi, saldırganı öldürdü.

Teksas eyaletinin kuzeyinde, Dallas şehri yakınlarındaki Fort Worth şehrinin White Settlement bölgesinde bulunan West Freeway Kilisesi’nde Pazar ayini yapılıyordu.

Kilisedeki güvenlik kamerasının kayıtlarına göre yerel saatle 11:50’de, kilise sıralarında oturan bir kişi ayağa kalkarak yakınındaki bir kişiyle konuştu. Konuştuğu kişi eliyle arka sıralardaki bir başka kişiyi işaret etti. Saldırgan, elindeki silahı işaret edilen kişiye doğru ateşlemeye başladı.

Ardından ilk konuştuğu kişiye ateş etti. İki kişi de hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybetti.

Kilisede bulunan bir başka kişi ise, saldırganı fark ettiği anda silahını çıkararak ateş etti. Kamera kayıtlarında, aynı sırada kilise bulunan birkaç kişinin daha küçük silahlarını çıkararak saldırgana yönlendirdiği görülüyor. Ancak onların da ateş edip etmedikleri bilinmiyor.

https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-50943012

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