Özel mülk Paşalimanı ayazmasının girişini kapattı

İstanbul’da Üsküdar yakınlarındaki Paşalimanı’nda bulunan Hagios Ioannes Prodromos Ayazması’nın girişi, araziyi satın alan özel bir şirket tarafından kapatıldı. Ayazmaya girilemiyor.

Yıllardır bir özel mülkiyetin içinde bulunan ayazma, Rum toplumu tarafından ödenen cüzi bir kira bedeliyle hizmet veriyordu. Geçtiğimiz aylarda mülkü satın alan özel bir inşaat firması bodrum katındaki ayazmanın ilk önce kapısını daralttı, sonra da ayazmanın kapısını dış cephe kalıplarıyla kapattı. Ayazma uzun yıllar boyunca korunuyordu ve her ayın ilk salı günü ibadete açılıyordu. Konu hakkında Kuzguncuk Ayios Panteleimon Ortadoks Kilisesi Vakfı Başkanı Sava Kotam Agos’a açıklamalarda bulundu.Önce anlayışlı davrandılar Sava Kotam süreci şu sözlerle anlattı:“Ayazmamız özel bir mülkün bodrum katında yıllardır hizmet veren bir ibadethaneydi. Bir önceki mal sahibiyle hiçbir problem yaşamadık cüzi bir kira karşılığında anlaşmıştık ve ayazmamız hizmet veriyordu. Geçtiğimiz aylarda binanın bitişiğindeki firma binayı satın aldı ve binaları birleştirmek için restorasyon çalışmalarına başladılar. Biz de yeni mal sahibiyle bir görüşme sağlamak için randevu talep ettik, çok anlayışlı biriydi, hatta ‘İbadethaneden para almam’ deyip bizim de vereceğimiz kira ücretini istemedi. Ancak restorasyon devam ederken dış cephe giydirme işlemi sırasında ayazmanın giriş kapısının daralmaya başladığını gördük.”‘Mal sahibi benim, kimseye sormam’Vakıf Başkanı Sava Kotam şirketle Patrikhane’ye bağlı bir din adamıyla birlikte bir görüşme yaptıklarında hiçbir problem olmadığı, rahatlıkla ibadethanen kullanabileceği yanıtını aldıklarını ancak daha sonra problemler yaşadıklarını söyledi: “Patrikhaneden bir din adamıyla da mal sahibini ziyaret ettiğimiz zaman hiçbir sorun olmadığını ve sorunsuz ayazmayı kullanabileceğimizi belirttiler. Üç hafta önce ayazmanın kapısının üzerine dış cephe kalıpları yerleştirildiğini gördük ve bu durumda ayazmanın kapısı tamamen kapanmış oldu. Yaşanan olaylarla ilgili bilgi almak istediğimizde de görüşecek muhatap bulamadık. Gittiğimiz şirkette görüştüğümüz kişi ‘Mal sahibimiz binanın kendisine ait olduğunu, yapacağı değişiklikleri kimseye sormasına gerek olmadığını’ söyleyerek görüşmeyi sonlandırdı.”Üsküdar Belediye’sinden randevu bekleniyorKotam süreçle ilgili görüşmeler yapılacağını belirtti. Kotam, aynı zamanda vakfın avukatının Boğaziçi İmar Müdürlüğü’nün yanısıra tespit davası için de temaslarda bulunduğunu kaydetti. Son olarak Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’den randevu almak için temaslarda bulunan Kotam, ilerleyen günlerde belediye başkanıyla görüşecek. Ayazmanın tarihçesi Doç. Dr. Ersoy Soydan Uluslararası Üsküdar Sempozyumu’nda yaptığı sunumda ayazmanın tarihini şu sözlerle anlatmıştı:“Üsküdar, Paşalimanı Caddesi’nde, Sultantepe’ye çıkan yokuşun başındadır.Ayazma iki katlı bir binanın bodrum katında yer almaktadır, üst katında bir işyeri bulunmaktadır. Binanın dışında herhangi bir tabela ya da ayazma olduğunu gösterir bir işaret yoktur. Ayazmanın suyu hala vardır, derin ve uzun bir dehlizin içinden gelmektedir. Buradan gelen su mermer bir su teknesinde birikir ve iki musluklu bir çeşmeye ulaşır. Ayazmanın içi ikona, mumluk gibi çeşitli eşyalarlaküçük bir şapele dönüştürülmüştür. Ayazma, her ayın ilk salı günü açılmakta ve ziyaret edilebilmektedir.”

Agos

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