Londra’da ‘11 Eylül’ü Yahudiler planladı’ duvar yazısı

Londra’da ‘11 Eylül’ü Yahudiler planladı’ duvar yazısı

Londra’nın kuzeyinde duvara yazılan grafitilerde 9/11 (11 Eylül) ifadeleri dikkat çekti.

Hampstead Sinagogu duvarı ve Belsize Park’ın içindeki dükkanların camlarına yazılan grafitiler, “2001’de New York’ta İkiz Kulelere düzenlenen korkunç saldırının arkasında Yahudiler vardır” komplo teorisi çağrışımı yaptı.

Söz konusu ilçe Yahudi nüfusunun yoğunluğu ile biliniyor. Grafitilerin çizildiği parktaki dükkanlardan biri eskiden geleneksel İsrail yemekleri servis edilen bir restorandı.

İngiliz Yahudi Cemaatleri Temsilcileri Birliği, Twitter’dan olayı kınadı ve “Bu saldırı antisemitizmin halen aramızda gezdiğinin bir hatırlatmasıdır” şeklindeki mesajı paylaştı.

Şalom Gazetesi

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